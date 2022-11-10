В Киеве переименовали еще 11 улиц: список и новые названия

Киевляне самостоятельно могли проголосовать за новые названия

Переименования улиц, уже давно начавшееся в столице, до сих пор не останавливаются. Депутаты Киевского городского совета приняли решение о переименовании еще 11 улиц, названия которых связаны с россией и советским прошлым.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале. По его словам, в столице уже в общей сложности переименовали 204 городских объекта. Теперь новые названия получили:

улица Беломорская на Екатерины Гандзюк;

улица Магнитогорская на Якова Гнездовского;

улица Ломоносова на Юлии Здановской;

улица Северо-Сырецкая на Виктора Некрасова;

бульвар Труда на Ивана Котляревского;

улица Генерала Карбышева на Ирины Бекешкиной;

улица Челябинска на Пантелеймона Кулиша;

улица Николая Гастелло на Бусовогорске;

улица Мамина-Сибиряка на Вечевую;

улица Вали Котика на Венскую;

улица Ижевская на Ижкарске.

При этом Кличко отметил, что жители Киева имели возможность проголосовать за названия, которые предпочли, в приложении "Киев Цифровой". Названия, получившие наибольшую поддержку, были переданы на рассмотрение и голосование Киевсовета.

Сообщение мэра

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Киеве больше нет арки Дружбы народов — киевляне проголосовали за новое название для сооружения в центре столицы.