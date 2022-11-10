Укр

В Киеве переименовали еще 11 улиц: список и новые названия

Автор
Юлия Рейтер Юлия Рейтер
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КГГА Новость обновлена 10 ноября 2022, 15:53
КГГА

Киевляне самостоятельно могли проголосовать за новые названия

Переименования улиц, уже давно начавшееся в столице, до сих пор не останавливаются. Депутаты Киевского городского совета приняли решение о переименовании еще 11 улиц, названия которых связаны с россией и советским прошлым.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале. По его словам, в столице уже в общей сложности переименовали 204 городских объекта. Теперь новые названия получили:

  • улица Беломорская на Екатерины Гандзюк;
  • улица Магнитогорская на Якова Гнездовского;
  • улица Ломоносова на Юлии Здановской;
  • улица Северо-Сырецкая на Виктора Некрасова;
  • бульвар Труда на Ивана Котляревского;
  • улица Генерала Карбышева на Ирины Бекешкиной;
  • улица Челябинска на Пантелеймона Кулиша;
  • улица Николая Гастелло на Бусовогорске;
  • улица Мамина-Сибиряка на Вечевую;
  • улица Вали Котика на Венскую;
  • улица Ижевская на Ижкарске.

При этом Кличко отметил, что жители Киева имели возможность проголосовать за названия, которые предпочли, в приложении "Киев Цифровой". Названия, получившие наибольшую поддержку, были переданы на рассмотрение и голосование Киевсовета.

Кличко, Киев, улицы, переименования, КГГА
Сообщение мэра

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Киеве больше нет арки Дружбы народов — киевляне проголосовали за новое название для сооружения в центре столицы.

Теги:
#Украина #Киев #Улицы Киева #Переименование улиц #Декоммунизация