В Киеве переименовали еще 11 улиц: список и новые названия
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Киевляне самостоятельно могли проголосовать за новые названия
Переименования улиц, уже давно начавшееся в столице, до сих пор не останавливаются. Депутаты Киевского городского совета приняли решение о переименовании еще 11 улиц, названия которых связаны с россией и советским прошлым.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале. По его словам, в столице уже в общей сложности переименовали 204 городских объекта. Теперь новые названия получили:
- улица Беломорская на Екатерины Гандзюк;
- улица Магнитогорская на Якова Гнездовского;
- улица Ломоносова на Юлии Здановской;
- улица Северо-Сырецкая на Виктора Некрасова;
- бульвар Труда на Ивана Котляревского;
- улица Генерала Карбышева на Ирины Бекешкиной;
- улица Челябинска на Пантелеймона Кулиша;
- улица Николая Гастелло на Бусовогорске;
- улица Мамина-Сибиряка на Вечевую;
- улица Вали Котика на Венскую;
- улица Ижевская на Ижкарске.
При этом Кличко отметил, что жители Киева имели возможность проголосовать за названия, которые предпочли, в приложении "Киев Цифровой". Названия, получившие наибольшую поддержку, были переданы на рассмотрение и голосование Киевсовета.
Как сообщал "Телеграф" ранее, в Киеве больше нет арки Дружбы народов — киевляне проголосовали за новое название для сооружения в центре столицы.