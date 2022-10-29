Война не мешает: кто застраивает исторические памятники Киева

Депутаты Киевсовета Крымчак, Зубко, Царенко, братья Суркисы, экс-заместитель Черновецкого Басс и скандальный Столар – кто захватывает киевскую землю под строительство?

Последняя неделя октября запомнилась скандалом вокруг возможных решений Киевсовета о выделении земель под застройку на месте или вблизи архитектурных памятников.

На своем заседании 27 октября Киевсовет должен был рассмотреть с полдесятка резонансных земельных решений. К счастью, после разглашения СМИ и активистами эти решения не были вынесены на рассмотрение. Но очевидно, что в дальнейшем застройщики будут пытаться провести их через городской совет. Тем более часть этих застройщиков – сами депутаты Киевсовета.

Почему Киевсовет может проголосовать за подобные решения? Проблема в шантаже застройщиков. Часть депутатов Киевсовета ушли на фронт, часть – уехали из страны. Для того чтобы орган мог принимать решения (61 голос из 120), коалиции большинства, состоящей из фракций Удар мэра Виталия Кличко и "Европейская Солидарность" Петра Порошенко, нужно заручиться поддержкой существующих депутатов.

Именно этот козырь, как утверждает Цензор.НЕТ, используют застройщики для шантажа большинства для принятия нужных решений.

Перед заседанием 27 октября многие активисты били тревогу, указывая конкретные противоправные решения, которые стоят в повестке дня нескольких последних заседаний Киевсовета. Например, перечень таких решений опубликовал народный депутат Роман Грищук (фракция Слуга народа).

Телеграф проанализировал скандальные решения и обнаружил фамилии бенефициаров компаний-застройщиков, которые во время войны пытаются легализовать землю под строительство жилых многоэтажек и коммерческой недвижимости.

Среди них оказались депутаты Киевсовета от разных фракций, братья Суркисы и экс-заместитель Леонида Черновицкого.

Многоэтажка возле Киевской Крепости

В проекте повестки дня предлагается изменить целевое назначение для земельного участка на Печерске по улице Игоря Брановицкого, 3 (имеет такое название с 2016 года в честь погибшего героя-киборга в 2015 году).

ООО "Расмус" планирует здесь строительство 25-этажного дома. Строительство находится в охранной зоне архитектурного памятника "Киевская крепость".

Через кипрскую прокладку "Расмус" принадлежит жителю Кременчуга Дмитрию Мармуляку. Но в Киевсовете это решение лоббируют Сергей Крымчак из фракции "Единство" и Юрий Зубко из фракции "Батькивщина". Генподрядчиком строительства должен стать условно коммунальный Киевгорстрой.

Долгое время "Расмус" связывали со скандальным застройщиком Вадимом Столаром. Но позже оказалось, что у этой компании есть интерес президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира.

Как сообщает главная редактор сайта "Честно" Ирина Федорив, ссылаясь на письмо Минкультуры от 13 октября, сейчас на завершающей стадии находится определение границ музея "Киевская крепость". Поэтому окно возможностей для застройщиков в скором времени может закрыться.

Кстати, Крымчак в 2017 году получал подозрение от НАБУ в хищении земли столицы и ходил с браслетом.

Два гектара на Броварском проспекте

Два гектара на Броварском проспекте

Второй кейс еще более очевиден с точки зрения конфликта интересов.

В проекте решения предлагается возобновить договор аренды для ООО "Строительные технологии групп", которое планирует строительство жилого комплекса на краю столицы – возле Броварского проспекта. Планируется высотность 27 этажей. Жилой комплекс будет размещен на территории 2,3 га, будет иметь около 1400 квартир и коммерческие помещения.

Это решение лоббирует депутат Киевсовета Михаил Царенко, избранный от запрещенной сейчас пророссийской партии ОПЗЖ. В то же время, владельцем и директором застройщика "Строительные технологии групп" является Виктория Царенко – супруга депутата.

СМИ сообщают, что лес на территории потенциального строительства уже вырублен. Царенко использует этот аргумент, чтобы склонить депутатов Киевсовета разрешить строительство.

Многоэтажка вместо стадиона на Каблукова

Еще один кейс – передача в аренду земли по адресу ул. Каблукова, 26 в Соломенском районе (на углу бульваров Любомира Гузара и Вацлава Гавела) под строительство очередной 25-этажки. По этому адресу находится футбольный стадион, который обязательно будет уничтожен, несмотря на уверения застройщика в противном. Кроме того, территория строительства находится в "красных линиях" железной дороги.

Арендатором земельного участка выступает ООО КУА "Мтир Эссет Менеджмент". Эту компанию Слідство.Інфо в своем расследовании от мая 2019 года связывает с братьями Игорем и Григорием Суркисами.

Напомним, в начале большой войны Суркисы сбежали из Украины, прихватив $17 млн наличных денег.

Застройка исторического памятника на Подоле

Следующее решение – передача в аренду земельного участка по адресу Вознесенский спуск, 25 с изменением целевого назначения. На территории участка находятся пещеры времен Киевской Руси, выкопанные здесь еще в XII веке. Участок отведен под музей.

ООО "Кепитал Риэл Эстейт" незаконно оформило право собственности на дом, который здесь демонтировали еще в 1980 году. Теперь хочет оформить аренду для строительства жилого дома.

Владельцем компании является Евгений Махнев – депутат Васильковского горсовета в Киевской области, избранный от запрещенной сейчас ОПЗЖ. Его же фирма проводила самовольное строительство недалеко от пещер Руси – по улице Хорива, 17-А. Из-за нарушения правил строительства в историческом ореоле города Нацполиция открыла уголовное производство.

Застройка возле памятника ЮНЕСКО

Следующий проект решения – передача в аренду земельного участка по адресу улица Малоподвальная, 4Б в Шевченковском районе для строительства очередной многоэтажки.

Строительство на Малоподвальной находится в буферной зоне достопримечательности ЮНЕСКО. Если Киевсовет примет это решение без предварительного согласования с ЮНЕСКО, это будет нарушением международных соглашений.

Арендатор – ООО "Фирма Смарт-ЛТД", которая записана на малоизвестных Наталию Скляр и Светлану Лихтереву. Фирма является правопреемником компании "ДК-Альтаир", одним из бенефициаров которой был Игорь Лысов – известный застройщик из Хмельницкого. Лысов – президент строительной компании "Лико-Холдинг", член Партии регионов в 2007 – 2012 годах.

Застройка рядом с Усадьбой Осипа Родина

Еще одно решение – передача в аренду участка с комплексом помещений по адресу: Олеся Гончара, 71 в Шевченковском районе Киева. По этому адресу находится памятник архитектуры XIX века – Дом Осипа Родина.

В сентябре 2020 года Департамент охраны культурного наследия КГГА занес этот дом в Перечень объектов культурного наследия. Но в начале 2021 года застройщик – ООО "Арикс" – отменил решение КГГА в скандальном Окружном административном суде Киева (ОАСК).

Теперь "Арикс" через Киевсовет пытается получить в аренду земельный участок под Усадьбой Родина, чтобы начать на этом месте строительство.

Крупнейшим бенефициаром "Арикс" является Яков Басс – отец Дениса Басса, экс-замглавы КГГА Леонида Черновецкого. Также в компании имеет долю компания "КП-Инвест", связанная с народным депутатом Вадимом Столаром — скандальным застройщиком, избравшимся в Раду от запрещенной фракции ОПЗЖ.

Как сообщал "Телеграф", украинские журналисты заметили в Монако политиков, бизнесменов, членов их семей, сбежавших из страны. Среди них – Игорь Суркис и Игорь Абрамович, Вадим Столар и другие.