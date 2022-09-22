Известный судья, "слуга народа" и жена таинственно исчезнувшего политика: кого журналисты нашли в Вене

В Австрию сейчас бежали многие украинские бизнесмены, народные депутаты и члены элитных семей

Среди "Венской ТерОбороны" — украинской элиты, сбежавшей жить в австрийскую столицу, есть бизнесмены, нардепы, судьи, члены их семей, которых можно увидеть в самых престижных районах Вены.

Журналисты издания "Украинская правда" провели расследование и считают, что высокий уровень жизни и оптимальное расстояние от украинских границ сделали этот город одним из самых любимых для них.

59-летний бывший глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий живет в Вене как беженец и заявляет, что выехал туда на законных основаниях, ведь освобожден от мобилизации. Хотя по информации журналистов официально Тупицкий украинскую границу не пересекал, он утверждает, что имеет специальную справку об освобождении от мобилизации (как судья) и выехал из страны через венгерскую границу через пункт пропуска, название которого не помнит.

"У меня есть справка, о которой не говорят органы следствия — справка о том, что я не подлежу мобилизации, поэтому я уезжал, я считаю, на законных основаниях. А то, что препятствовали моему выезду органы ДБР, это их вопросы", — подчеркивает судья.

Он считает, что органы ДБР убрали его с компьютера специально, чтобы создать уголовное дело. В Украине в суде слушается дело о незаконных выплатах зарплат в Конституционном суде. Кроме того, Офис генпрокурора подозревает Тупицкого в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного свидетельского показания.

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Андрей Холодов также находится сейчас в Вене, живет в поместье в элитном районе города в 5 минутах от поместья олигарха Дмитрия Фирташа. Заседание Верховной Рады Украины депутат пропустил уже не раз, по его словам "по личным причинам". Через несколько дней после общения с журналистами Холодов опубликовал на своей странице в Facebook фотографию с представителями благотворительного фонда.

Жена Евгения Мураева, пропутинского политика, Екатерина Мураева также была подмечена в австрийской столице. Ее муж после начала полномасштабного вторжения россии исчез из Киева и Украины. По некоторым источникам журналистов он находится в Европейском Союзе. "Украинская правда" застали Екатерину в центре города, где она ненадлежаще припарковала машину, которая перекрыла колесом проезжую часть дороги и вызвала пробки. Женщине выписали штраф, на месте появилась полиция, забравшая ее в отделение.

Расследование "Украинской правды"

Как сообщал "Телеграф" ранее, украинские журналисты заметили в Монако политиков, бизнесменов, членов их семей, бежавших из страны. Среди них – Игорь Суркис и Игорь Абрамович, Вадим Столар и другие.