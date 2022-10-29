Війна не заважає: хто забудовує історичні пам'ятки Києва

Депутати Київради Кримчак, Зубко, Царенко, брати Суркіси, екс-заступник Черновецького Басс та скандальний Столар – хто захоплює київську землю під будівництво?

Останній тиждень жовтня запам'ятався скандалом навколо можливих рішень Київради щодо виділення земель під забудову на місці або поблизу архітектурних пам'яток.

На своєму засіданні 27 жовтня Київрада мала розглянути з півдесятка резонансних земельних рішень. На щастя, після розголошення ЗМІ та активістами ці рішення не були винесені на розгляд. Але очевидно, що у подальшому забудовники будуть намагатися провести їх через міську раду. Тим більше частина з цих забудовників – самі депутати Київради.

Чому Київрада може проголосувати за такі рішення? Проблема в шантажі забудовників. Частина депутатів Київради пішли на фронт, частина – виїхали з країни. Для того, щоб орган міг приймати рішення (61 голос зі 120), коаліції більшості, яка складається із фракцій Удар мера Віталія Кличка та "Європейська Солідарність" Петра Порошенка, потрібно заручитись підтримкою наявних депутатів.

Саме цей козир, як стверджує Цензор.НЕТ, використовують забудовники для шантажу більшості для прийняття потрібних рішень.

Перед засіданням 27 жовтня багато активістів били на сполох, вказуючи конкретні протиправні рішення, які стоять в порядку-денному кількох останніх зсідань Київради. Для прикладу, перелік таких рішень опублікував народний депутат Роман Грищук (фракція Слуга народу).

"Телеграф" проаналізував скандальні рішення та виявив прізвища бенефіціарів компаній-забудовників, які під час війни намагаються легалізувати землю під будівництво житлових багатоповерхівок та комерційної нерухомості.

Серед них виявились депутати Київради від різних фракцій, брати Суркіси та екс-заступник Леоніда Чернівцького.

Багатоповерхівка біля Київської Фортеці

В проєкті порядку денного пропонується змінити цільове призначення для земельної ділянки на Печерську по вулиці Ігоря Брановицького, 3 (має таку назву з 2016 року на честь героя-кіборга який загинув в 2015 році).

ТОВ "Расмус" планує тут будівництво 25-поверхового будинку. Будівництво знаходиться в охоронній зоні архітектурної пам'ятки "Київська фортеця".

Через кіпрську прокладку "Расмус" належить мешканцю Кременчука Дмитру Мармуляку. Але у Київраді це рішення лобіюють Сергій Кримчак з фракції "Єдність" та Юрій Зубко з фракції Батьківщина. Генпідрядником будівництва має стати умовно комунальний Київміськбуд.

Довгий час "Расмус" пов’язували зі скандальним забудовником Вадимом Столаром. Але пізніше виявилось, що в цій компанії є інтерес президента "Київміськбуду" Ігоря Кушніра.

Як повідомляє головна редакторка сайту "Чесно" Ірина Федорів, посилаючись на лист Мінкультури від 13 жовтня, зараз на завершальній стадії знаходиться визначення меж музею "Київська фортеця". Тому вікно можливостей для забудовників незабаром може зачинитись.

До речі, Кримчак в 2017 році отримував підозру від НАБУ в розкраданні землі столиці та ходив з браслетом.

Два гектари на Броварському проспекті

Два гектари на Броварському проспекті

Другий кейс ще більше очевидний з точки зору конфлікту інтересів.

В проєкті рішення пропонується поновити договір оренди для ТОВ "Будівельні технології груп", яке планує будівництво житлового комплексу на краю столиці – біля Броварського проспекту. Планується висотність 27 поверхів. Житловий комплекс буде розміщений на території 2,3 га, буде мати майже 1400 квартир та комерційні приміщення.

Це рішення лобіює депутат Київради Михайло Царенко, який був обраний від забороненої зараз проросійської партії ОПЗЖ. В той же час, власником та директором забудовника "Будівельні технології груп" є Вікторія Царенко – дружина депутата.

ЗМІ повідомляють, що ліс на території потенціального будівництва вже вирубаний. Царенко використовує цей аргумент, щоб схилити депутатів Київради дозволити будівництво.

Багатоповерхівка замість стадіону на Каблукова

Ще один кейс – передача в оренду землі за адресою вул. Каблукова, 26 в Солом'янському районі (на розі бульварів Любомира Гузара та Вацлава Гавела) під будівництва чергової 25-поверхівки. За цією адресою знаходиться футбольний стадіон, який обов'язково буде знищений, попри заяви забудовника. Крім того, територія будівництва знаходиться в червоних лініях залізниці.

Орендарем земельної ділянки виступає ТОВ КУА "Мтір Ессет Менеджмент". Цю компанію Слідство.Інфо в своєму розслідувані від травня 2019 року пов'язує з братами Ігорем та Григорієм Суркісами.

Нагадаємо, на початку великої війни Суркіси втекли з України, прихопивши $17 млн готівки.

Забудова історичної пам'ятки на Подолі

Наступне рішення – передача в оренду земельної ділянки за адресою Вознесенський узвіз, 25 зі зміною цільового призначення. На території ділянки знаходяться печери часів Київської Русі, викопані тут ще в XII сторіччі. Ділянка відведена під музей.

ТОВ "Кепітал Ріел Естейт" незаконно оформила право власності на будинок, який тут демонтували ще в 1980 році. Тепер хоче оформити оренду для будівництва житлового будинку.

Власником компанії є Євгеній Махньов – депутат Васильківської міськради в Київській області, що був обраний від забороненої зараз ОПЗЖ. Його ж фірма проводила самовільне будівництво недалеко від печер Русі – по вулиці Хорива, 17-А. Через порушення правил будівництва в історичному ореолі міста, Нацполіція відкрила кримінальне провадження.

Забудова біля пам'ятки ЮНЕСКО

Наступний проєкт рішення – передача в оренду земельної ділянки за адресою вулиця Малопідвальна, 4Б в Шевченківському районі для будівництва чергової багатоповерхівки.

Будівництво на Малопідвальній знаходиться у буферній зоні пам‘ятки ЮНЕСКО. Якщо Київрада прийме це рішення без попереднього погодження з ЮНЕСКО, це буде порушенням міжнародних угод.

Орендар – ТОВ "Фірма Смарт-ЛТД", яка записана на маловідомих Наталію Скляр та Світлану Ліхтерову. Втім, фірма є правонаступником компанії "ДК-Альтаір", одним з бенефіціарів якої був Ігор Лисов – відомий забудовник з Хмельницького. Лисов – президент будівельної компанії "Ліко-Холдинг", член Партії регіонів в 2007 – 2012 роках.

Забудова поряд із Садибою Осипа Родіна

Ще одне рішення – передача в оренду ділянки з комплексом приміщень за адресою Олеся Гончара, 71 в Шевченківському районі Києва. За цією адресою знаходиться пам'ятка архітектури XIX століття – Садиба Осипа Родіна.

У вересні 2020 року Департамент охорони культурної спадщини КМДА заніс цей будинок до Переліку об’єктів культурної спадщини. Але на початку 2021 року забудовник – ТОВ "Арікс" – відмінив рішення КМДА через скандальний Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК).

Тепер "Арікс" через Київраду намагається отримати в оренду земельну ділянку під Садибою Родіна, щоб почати на цьому місці забудову.

Найбільшим бенефіціаром "Арікс" є Яківу Басс – батько Дениса Басса, екс-заступника голови КМДА Леоніда Черновецького. Також в компанії має частку компанія "КП-Інвест", що пов'язана із народним депутатом Вадимом Столаром – скандальним забудовником, що обрався в Раду від забороненої фракції ОПЗЖ.

Як повідомляв "Телеграф", українські журналісти помітили в Монако політиків, бізнесменів, членів їхніх сімей, які втекли з країни. Серед них — Ігор Суркіс та Ігор Абрамович, Вадим Столар та інші.