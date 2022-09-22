Відомий суддя, "слуга народу" та дружина таємниче зниклого політика: кого журналісти відшукали у Відні

В Австрію зараз втекли багато українських бізнесменів, народних депутатів і членів елітних родин

Серед "Віденської ТерОборони" — української еліти, яка втекла жити в австрійську столицю, є бізнесмени, нардепи, судді, члени їхніх родин, яких можна помітити в найпрестижніших районах Відня.

Журналісти видання "Українська правда" провели розслідування і вважають, що високий рівень життя й оптимальна відстань від українських кордонів зробили це місто одним з найулюбленіших для них.

59-річний колишній голова Конституційного суду України Олександр Тупицький живе у Відні як біженець і заявляє, що виїхав туди на законних підставах, адже є звільненим від мобілізації. Хоча за інформацією журналістів офіційно Тупицький український кордон не перетинав, він стверджує, що має спеціальну довідку про звільнення від мобілізації (як суддя) і виїхав з країни через угорський кордон через пункт пропуску, назву якого не пам'ятає.

"У мене є довідка, про яку не говорять органи слідства — довідка про те, що я не підлягаю мобілізації, тому я виїжджав, я вважаю, на законних підставах. А те, що чинили перешкоди мого виїзду органи ДБР, це їхні питання", — наголошує суддя.

Він вважає, що органи ДБР прибрали його з комп'ютера навмисно, щоб створити кримінальну справу. В Україні в суді слухається справа про незаконні виплати зарплат у Конституційному суді. Крім того, Офіс генпрокурора підозрює Тупицького в підкупі свідка і введенні в оману суду шляхом завідомо неправдивого показання свідка.

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Андрій Холодов також перебуває зараз у Відні, живе в маєтку в елітному районі міста в 5 хвилинах від маєтка олігарха Дмитра Фірташа. Засідання Верховної Ради України депутат пропустив вже не раз, за його словами "через особисті причини". Через кілька днів після спілкування з журналістами Холодов опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці фотографію з представниками благодійного фонду.

Дружина Євгена Мураєва, пропутінського політика, Катерина Мураєва також була помічена в австрійській столиці. Її чоловік після початку повномасштабного вторгнення росії зник з Києва та України. За деякими джерелами журналістів, він перебуває в Європейському Союзі. "Українська правда" застали Катерину в центрі міста, де вона неналежно припаркувала автівку, яка перекрила колесом проїзну частину дороги і викликала затори. Жінці виписали штраф, на місці з'явилася поліція, яка забрала її у відділення.

Розслідування "Української правди"

Як повідомляв "Телеграф" раніше, українські журналісти помітили в Монако політиків, бізнесменів, членів їхніх сімей, які втікли з країни. Серед них — Ігор Суркіс та Ігор Абрамович, Вадим Столар та інші.