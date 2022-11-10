У Києві перейменували ще 11 вулиць: список та нові назви
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Кияни самостійно могли проголосувати за нові назви
Перейменування вулиць, які вже давно розпочалися в столиці, досі не зупиняються. Депутати Київської міської ради прийняла рішення про перейменування ще 11 вулиць, чиї назви пов’язані з росією та радянським минулим.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі. За його словами, у столиці вже загалом перейменували 204 міських об’єкти. Відтепер нові назви отримали:
- вулиця Біломорська на Катерини Гандзюк;
- вулиця Магнітогорська на Якова Гніздовського;
- вулиця Ломоносова на Юлії Здановської;
- вулиця Північно-Сирецька на Віктора Некрасова;
- бульвар Праці на Івана Котляревського;
- вулиця Генерала Карбишева на Ірини Бекешкіної;
- вулиця Челябінську на Пантелеймона Куліша;
- вулиця Миколи Гастелло на Бусовогірську;
- вулиця Маміна-Сибіряка на Вічову;
- вулиця Валі Котика на Віденську;
- вулиця Іжевська на Іжкарську.
При цьому Кличко зазначив, що мешканці Києва мали можливість проголосувати за назви, яким віддали перевагу, в застосунку "Київ Цифровий". Назви, які отримали найбільшу підтримку, були передані на розгляд та голосування Київради.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Києві більше немає арки Дружби народів — кияни проголосували за нову назву для споруди в центрі столиці.