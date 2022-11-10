У Києві перейменували ще 11 вулиць: список та нові назви

Кияни самостійно могли проголосувати за нові назви

Перейменування вулиць, які вже давно розпочалися в столиці, досі не зупиняються. Депутати Київської міської ради прийняла рішення про перейменування ще 11 вулиць, чиї назви пов’язані з росією та радянським минулим.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі. За його словами, у столиці вже загалом перейменували 204 міських об’єкти. Відтепер нові назви отримали:

вулиця Біломорська на Катерини Гандзюк;

вулиця Магнітогорська на Якова Гніздовського;

вулиця Ломоносова на Юлії Здановської;

вулиця Північно-Сирецька на Віктора Некрасова;

бульвар Праці на Івана Котляревського;

вулиця Генерала Карбишева на Ірини Бекешкіної;

вулиця Челябінську на Пантелеймона Куліша;

вулиця Миколи Гастелло на Бусовогірську;

вулиця Маміна-Сибіряка на Вічову;

вулиця Валі Котика на Віденську;

вулиця Іжевська на Іжкарську.

При цьому Кличко зазначив, що мешканці Києва мали можливість проголосувати за назви, яким віддали перевагу, в застосунку "Київ Цифровий". Назви, які отримали найбільшу підтримку, були передані на розгляд та голосування Київради.

Повідомлення мера

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Києві більше немає арки Дружби народів — кияни проголосували за нову назву для споруди в центрі столиці.