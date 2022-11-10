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У Києві перейменували ще 11 вулиць: список та нові назви

Автор
Юлія Рейтер Юлія Рейтер
Дата публікації
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Автор
КМДА Новина оновлена 10 листопада 2022, 15:53
КМДА

Кияни самостійно могли проголосувати за нові назви

Перейменування вулиць, які вже давно розпочалися в столиці, досі не зупиняються. Депутати Київської міської ради прийняла рішення про перейменування ще 11 вулиць, чиї назви пов’язані з росією та радянським минулим.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі. За його словами, у столиці вже загалом перейменували 204 міських об’єкти. Відтепер нові назви отримали:

  • вулиця Біломорська на Катерини Гандзюк;
  • вулиця Магнітогорська на Якова Гніздовського;
  • вулиця Ломоносова на Юлії Здановської;
  • вулиця Північно-Сирецька на Віктора Некрасова;
  • бульвар Праці на Івана Котляревського;
  • вулиця Генерала Карбишева на Ірини Бекешкіної;
  • вулиця Челябінську на Пантелеймона Куліша;
  • вулиця Миколи Гастелло на Бусовогірську;
  • вулиця Маміна-Сибіряка на Вічову;
  • вулиця Валі Котика на Віденську;
  • вулиця Іжевська на Іжкарську.

При цьому Кличко зазначив, що мешканці Києва мали можливість проголосувати за назви, яким віддали перевагу, в застосунку "Київ Цифровий". Назви, які отримали найбільшу підтримку, були передані на розгляд та голосування Київради.

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Повідомлення мера

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Києві більше немає арки Дружби народів — кияни проголосували за нову назву для споруди в центрі столиці.

Теги:
#Україна #Київ #Вулиці Києва #Перейменування вулиць #Декомунізація