У Києві декомунізували 12 вулиць: частину користувачів Мережі обурили нові назви

У столиці з’явилися Арт-сквер імені Василя Сліпака і вулиця Олеся Бабія

Столична влада у рамках декомунізації затвердила нові назви для 12 вулиць та провулків, а також встановила назви 2 площам, скверу та вулиці.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав столичний депутат Максим Нефьодов.

Депутат зазначає, що на його думку це рішення було очевидним, але його обговорення затяглося на три години.

"І навіть деякі "великі патріоти" чомусь в момент голосування почали зливатись. Але все закінчилось добре, хоча деякі рішення набирали ледь-ледь", – зазначає Нефьодов.

Через короткий час під постом депутата з’явилися коментарі, які критикували нові назви:

Коментарі допису Нєфьодова

Коментарі допису Нєфьодова

Правда, дуже багато користувачів соцмережі позитивно оцінили нововведення:

Коментарі допису Нєфьодова

Коментарі допису Нєфьодова

Згідно з повідомленням пресслужби Київської міської ради, ці зміни попередньо обговорювалися на єдиному вебпорталі територіальної громади Києва у спеціальній рубриці «Е-місто» «Громадське обговорення проектів нормативно-правових актів». Кожен користувач міг подивитися на запропоновані зміни, а також написати свої пропозиції та зауваження у відповідній редакції проекту.

Зокрема, перейменували такі вулиці:

- вулицю Миколи Кузнєцова на вулицю Олеся Бабія;

— вулицю Костюка на вулицю Професора Ейхельмана;

— вулицю Павленка на вулицю Христини Сушко;

– провулок Павленка на провулок Мовчунівський;

— вулицю Народного ополчення на вулицю Святослава Хороброго;

— вулицю Молодогвардійську на вулицю Володимира Сікевича;

— вулицю Петра Заломова на вулицю Феофіла Яновського;

— вулицю Московську (в селищі Жуляни) на вулицю Григорія Гуляницького;

— вулицю Малоземельну на вулицю Алімпія Галика;

— вулицю Цулукідзе на вулицю Наталі Забіли;

— провулок Невський на провулок Нивський;

— вулицю Курнатовського на вулицю Остафія Дашкевича.

Крім того, у Києві з’явилися:

- площа Відрадна у Солом’янському районі;

— сквер імені Василя Сліпака на честь Героя України, всесвітньо відомого українського співака, добровольця, що загинув на Донбасі у 2016 році;

— вулиця Миколи Костомарова на честь видатного українського історика, поета та прозаїка;

— Кловська площа, розташована біля станції метро «Кловська» у Печерському районі.

Нагадаємо, сьогодні, 4 листопада, у Києво-Печерській лаврі сталася пожежа, у результаті чого постраждали три людини.