У Києві декомунізували 12 вулиць: частину користувачів Мережі обурили нові назви
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У столиці з’явилися Арт-сквер імені Василя Сліпака і вулиця Олеся Бабія
Столична влада у рамках декомунізації затвердила нові назви для 12 вулиць та провулків, а також встановила назви 2 площам, скверу та вулиці.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав столичний депутат Максим Нефьодов.
Депутат зазначає, що на його думку це рішення було очевидним, але його обговорення затяглося на три години.
"І навіть деякі "великі патріоти" чомусь в момент голосування почали зливатись. Але все закінчилось добре, хоча деякі рішення набирали ледь-ледь", – зазначає Нефьодов.
Через короткий час під постом депутата з’явилися коментарі, які критикували нові назви:
Правда, дуже багато користувачів соцмережі позитивно оцінили нововведення:
Згідно з повідомленням пресслужби Київської міської ради, ці зміни попередньо обговорювалися на єдиному вебпорталі територіальної громади Києва у спеціальній рубриці «Е-місто» «Громадське обговорення проектів нормативно-правових актів». Кожен користувач міг подивитися на запропоновані зміни, а також написати свої пропозиції та зауваження у відповідній редакції проекту.
Зокрема, перейменували такі вулиці:
- - вулицю Миколи Кузнєцова на вулицю Олеся Бабія;
- — вулицю Костюка на вулицю Професора Ейхельмана;
- — вулицю Павленка на вулицю Христини Сушко;
- – провулок Павленка на провулок Мовчунівський;
- — вулицю Народного ополчення на вулицю Святослава Хороброго;
- — вулицю Молодогвардійську на вулицю Володимира Сікевича;
- — вулицю Петра Заломова на вулицю Феофіла Яновського;
- — вулицю Московську (в селищі Жуляни) на вулицю Григорія Гуляницького;
- — вулицю Малоземельну на вулицю Алімпія Галика;
- — вулицю Цулукідзе на вулицю Наталі Забіли;
- — провулок Невський на провулок Нивський;
- — вулицю Курнатовського на вулицю Остафія Дашкевича.
- Крім того, у Києві з’явилися:
- - площа Відрадна у Солом’янському районі;
- — сквер імені Василя Сліпака на честь Героя України, всесвітньо відомого українського співака, добровольця, що загинув на Донбасі у 2016 році;
- — вулиця Миколи Костомарова на честь видатного українського історика, поета та прозаїка;
- — Кловська площа, розташована біля станції метро «Кловська» у Печерському районі.
Нагадаємо, сьогодні, 4 листопада, у Києво-Печерській лаврі сталася пожежа, у результаті чого постраждали три людини.
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