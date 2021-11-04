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У Києві декомунізували 12 вулиць: частину користувачів Мережі обурили нові назви

Автор
Тетяна Веремєєва
Дата публікації
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Вулиці Києва Новина оновлена 04 листопада 2021, 19:02
Вулиці Києва

У столиці з’явилися Арт-сквер імені Василя Сліпака і вулиця Олеся Бабія

Столична влада у рамках декомунізації затвердила нові назви для 12 вулиць та провулків, а також встановила назви 2 площам, скверу та вулиці.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав столичний депутат Максим Нефьодов.

Депутат зазначає, що на його думку це рішення було очевидним, але його обговорення затяглося на три години.

"І навіть деякі "великі патріоти" чомусь в момент голосування почали зливатись. Але все закінчилось добре, хоча деякі рішення набирали ледь-ледь", – зазначає Нефьодов.

Через короткий час під постом депутата з’явилися коментарі, які критикували нові назви:

Коментарі допису Нєфьодова
Коментарі допису Нєфьодова
Коментарі допису Нєфьодова
Коментарі допису Нєфьодова

Правда, дуже багато користувачів соцмережі позитивно оцінили нововведення:

Коментарі допису Нєфьодова
Коментарі допису Нєфьодова
Коментарі допису Нєфьодова
Коментарі допису Нєфьодова

Згідно з повідомленням пресслужби Київської міської ради, ці зміни попередньо обговорювалися на єдиному вебпорталі територіальної громади Києва у спеціальній рубриці «Е-місто» «Громадське обговорення проектів нормативно-правових актів». Кожен користувач міг подивитися на запропоновані зміни, а також написати свої пропозиції та зауваження у відповідній редакції проекту.

Зокрема, перейменували такі вулиці:

  • - вулицю Миколи Кузнєцова на вулицю Олеся Бабія;
  • — вулицю Костюка на вулицю Професора Ейхельмана;
  • — вулицю Павленка на вулицю Христини Сушко;
  • – провулок Павленка на провулок Мовчунівський;
  • — вулицю Народного ополчення на вулицю Святослава Хороброго;
  • — вулицю Молодогвардійську на вулицю Володимира Сікевича;
  • — вулицю Петра Заломова на вулицю Феофіла Яновського;
  • — вулицю Московську (в селищі Жуляни) на вулицю Григорія Гуляницького;
  • — вулицю Малоземельну на вулицю Алімпія Галика;
  • — вулицю Цулукідзе на вулицю Наталі Забіли;
  • — провулок Невський на провулок Нивський;
  • — вулицю Курнатовського на вулицю Остафія Дашкевича.
  • Крім того, у Києві з’явилися:
  • - площа Відрадна у Солом’янському районі;
  • — сквер імені Василя Сліпака на честь Героя України, всесвітньо відомого українського співака, добровольця, що загинув на Донбасі у 2016 році;
  • — вулиця Миколи Костомарова на честь видатного українського історика, поета та прозаїка;
  • — Кловська площа, розташована біля станції метро «Кловська» у Печерському районі.

Нагадаємо, сьогодні, 4 листопада, у Києво-Печерській лаврі сталася пожежа, у результаті чого постраждали три людини. 

Теги:
#Київ #Декомунізація
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