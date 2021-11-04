В Киеве декоммунизировали 12 улиц: часть пользователей Сети возмутили новые названия
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В столице появились Арт-сквер имени Василия Слипака и улица Олеся Бабия
Столичные власти в рамках декоммунизации утвердили новые названия для 12 улиц и переулков, а также установили названия 2 площадей, сквера и улицы.
Об этом на своей странице в Facebook написал столичный депутат Максим Нефьодов.
Депутат отмечает, что, по его мнению, это решение было очевидным, но его обсуждение затянулось на три часа.
"И даже некоторые "великие патриоты" почему-то в момент голосования начали сливаться. Но все закончилось хорошо, хотя некоторые решения набирали чуть-чуть", — отмечает Нефьодов.
Через короткое время под постом депутата появились комментарии, критиковавшие новые названия:
Правда, очень многие пользователи соцсети положительно оценили нововведения:
Согласно сообщению пресс-службы Киевского городского совета, эти изменения предварительно обсуждались на едином вебпортале территориальной громады Киева в специальной рубрике «Е-город» «Общественное обсуждение проектов нормативно-правовых актов». Каждый пользователь мог посмотреть на предлагаемые изменения, а также написать свои предложения и замечания в редакции проекта.
В частности, переименовали следующие улицы:
- - улицу Николая Кузнецова на улицу Олеся Бабия;
- - улицу Костюка на улицу Профессора Эйхельмана;
- - улицу Павленко на улицу Кристины Сушко;
- – переулок Павленко на переулок Молчуновский;
- - улицу Народного ополчения на улицу Святослава Храброго;
- - Молодогвардейскую улицу на улицу Владимира Сикевича;
- - улицу Петра Заломова на улицу Феофила Яновского;
- - улицу Московскую (в поселке Жуляны) на улицу Григория Гуляницкого;
- - улицу Малоземельную на улицу Олимпия Галика;
- - улицу Цулукидзе на улицу Натальи Забилы;
- - переулок Невский на переулок Невский;
- – улицу Курнатовского на улицу Остафия Дашкевича.
- Кроме того, в Киеве появились:
- - площадь Отрадная в Соломенском районе;
- - сквер имени Василия Слипака;
- - улица Николая Костомарова;
- - Кловская площадь, расположенная возле станции метро "Кловская" в Печерском районе.
Напомним, сегодня, 4 ноября, в Киево-Печерской лавре произошел пожар, в результате чего пострадали три человека.
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