Укр

В Киеве декоммунизировали 12 улиц: часть пользователей Сети возмутили новые названия

Автор
Татьяна Веремеева
Дата публикации
Читати українською
Автор
111
Улицы Киева Новость обновлена 04 ноября 2021, 19:02
Улицы Киева

В столице появились Арт-сквер имени Василия Слипака и улица Олеся Бабия

Столичные власти в рамках декоммунизации утвердили новые названия для 12 улиц и переулков, а также установили названия 2 площадей, сквера и улицы.

Об этом на своей странице в Facebook написал столичный депутат Максим Нефьодов.

Депутат отмечает, что, по его мнению, это решение было очевидным, но его обсуждение затянулось на три часа.

"И даже некоторые "великие патриоты" почему-то в момент голосования начали сливаться. Но все закончилось хорошо, хотя некоторые решения набирали чуть-чуть", — отмечает Нефьодов.

Через короткое время под постом депутата появились комментарии, критиковавшие новые названия:

Комментарии под постом Нефедова
Комментарии под постом Нефедова
Комментарии под постом Нефедова
Комментарии под постом Нефедова

Правда, очень многие пользователи соцсети положительно оценили нововведения:

Комментарии под постом Нефедова
Комментарии под постом Нефедова
Комментарии под постом Нефедова
Комментарии под постом Нефедова

Согласно сообщению пресс-службы Киевского городского совета, эти изменения предварительно обсуждались на едином вебпортале территориальной громады Киева в специальной рубрике «Е-город» «Общественное обсуждение проектов нормативно-правовых актов». Каждый пользователь мог посмотреть на предлагаемые изменения, а также написать свои предложения и замечания в редакции проекта.

В частности, переименовали следующие улицы:

  • - улицу Николая Кузнецова на улицу Олеся Бабия;
  • - улицу Костюка на улицу Профессора Эйхельмана;
  • - улицу Павленко на улицу Кристины Сушко;
  • – переулок Павленко на переулок Молчуновский;
  • - улицу Народного ополчения на улицу Святослава Храброго;
  • - Молодогвардейскую улицу на улицу Владимира Сикевича;
  • - улицу Петра Заломова на улицу Феофила Яновского;
  • - улицу Московскую (в поселке Жуляны) на улицу Григория Гуляницкого;
  • - улицу Малоземельную на улицу Олимпия Галика;
  • - улицу Цулукидзе на улицу Натальи Забилы;
  • - переулок Невский на переулок Невский;
  • – улицу Курнатовского на улицу Остафия Дашкевича.
  • Кроме того, в Киеве появились:
  • - площадь Отрадная в Соломенском районе;
  • - сквер имени Василия Слипака;
  • - улица Николая Костомарова;
  • - Кловская площадь, расположенная возле станции метро "Кловская" в Печерском районе.

Напомним, сегодня, 4 ноября, в Киево-Печерской лавре произошел пожар, в результате чего пострадали три человека.

Теги:
#Киев #Декоммунизация
Марина Лазебная
Политика
В «Слуге народа» анонсируют отставку еще одного министра
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Марина Лазебная
В «Слуге народа» анонсируют отставку еще одного министра
Дата публикации
Категория
Новоиспеченные министры - Резников, Верещук, Рябикин и Свириденко
Рада махом обновила состав Кабмина: какие в Украине новые министры
Дата публикации
Категория
Будут ли украинцы платит больше из-за разборок за белорусскую электроэнергию?
Государство и Ахметов вступили в схватку из-за электроэнергии - пострадают ли украинцы?
Дата публикации
Категория
Гео Лерос
Гео Лерос жестом оскорбил Зеленского и Ермака (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Максим Галкин
Максим Галкин загремел в "черный список" Минкульта Украины