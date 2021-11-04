В Киеве декоммунизировали 12 улиц: часть пользователей Сети возмутили новые названия

В столице появились Арт-сквер имени Василия Слипака и улица Олеся Бабия

Столичные власти в рамках декоммунизации утвердили новые названия для 12 улиц и переулков, а также установили названия 2 площадей, сквера и улицы.

Об этом на своей странице в Facebook написал столичный депутат Максим Нефьодов.

Депутат отмечает, что, по его мнению, это решение было очевидным, но его обсуждение затянулось на три часа.

"И даже некоторые "великие патриоты" почему-то в момент голосования начали сливаться. Но все закончилось хорошо, хотя некоторые решения набирали чуть-чуть", — отмечает Нефьодов.

Через короткое время под постом депутата появились комментарии, критиковавшие новые названия:

Комментарии под постом Нефедова

Комментарии под постом Нефедова

Правда, очень многие пользователи соцсети положительно оценили нововведения:

Комментарии под постом Нефедова

Комментарии под постом Нефедова

Согласно сообщению пресс-службы Киевского городского совета, эти изменения предварительно обсуждались на едином вебпортале территориальной громады Киева в специальной рубрике «Е-город» «Общественное обсуждение проектов нормативно-правовых актов». Каждый пользователь мог посмотреть на предлагаемые изменения, а также написать свои предложения и замечания в редакции проекта.

В частности, переименовали следующие улицы:

- улицу Николая Кузнецова на улицу Олеся Бабия;

- улицу Костюка на улицу Профессора Эйхельмана;

- улицу Павленко на улицу Кристины Сушко;

– переулок Павленко на переулок Молчуновский;

- улицу Народного ополчения на улицу Святослава Храброго;

- Молодогвардейскую улицу на улицу Владимира Сикевича;

- улицу Петра Заломова на улицу Феофила Яновского;

- улицу Московскую (в поселке Жуляны) на улицу Григория Гуляницкого;

- улицу Малоземельную на улицу Олимпия Галика;

- улицу Цулукидзе на улицу Натальи Забилы;

- переулок Невский на переулок Невский;

– улицу Курнатовского на улицу Остафия Дашкевича.

Кроме того, в Киеве появились:

- площадь Отрадная в Соломенском районе;

- сквер имени Василия Слипака;

- улица Николая Костомарова;

- Кловская площадь, расположенная возле станции метро "Кловская" в Печерском районе.

Напомним, сегодня, 4 ноября, в Киево-Печерской лавре произошел пожар, в результате чего пострадали три человека.