У Києві більше немає арки Дружби народів: озвучено нову назву

У столиці перейменували черговий топонім, назва якого пов’язана з рф

У суботу, 14 травня, на 80-й день повномасштабного вторгнення рф в Києві перейменували Арку Дружби народів.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на своєму telegram-каналі.

Кличко зазначив, що існує запит українського суспільства прибрати з карти Києва назви, пов’язані з росією. Проте, за словами мера, нові назви мають жити десятки, а то й сотні років. Тому процес найменувань має бути швидким, проте обґрунтованим. Щоб не приймати поспішних рішень, міська влада залучає спеціалістів інститутів академії наук України, інституту національної пам’яті та інших установ для завершення процесу найменувань. Рейтингове голосування щодо перейменування столичних об’єктів Київрада продовжила до 19 червня. Воно проходитиме у мобільному додатку "Київ цифровий".

"Київрада ухвалила рішення про декомунізацію назви арки Дружби народів. Тепер це – Арка Свободи українського народу. Також депутати затвердили перелік понад 40 пам’ятників та пам’ятних знаків, які потрібно прибрати з вулиць та споруд столиці, та передати до музею тоталітаризму", — написав Кличко.

Раніше повідомлялося, що українці визначилися із новими назвами для станцій київського метрополітену.

Нагадаємо, уряд України запропонував заборонити в країні будь-які назви міст, вулиць та інших топонімів, пов’язаних із країною-агресором.