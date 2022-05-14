В Киеве больше нет арки Дружбы народов: озвучено новое название

В столице переименовали очередной топоним, название которого связано с рф

В субботу, 14 мая, на 80-й день полномасштабного вторжения рф в Киеве переименовали Арку Дружбы народов.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своем telegram-канале.

Кличко отметил, что существует запрос украинского общества убрать с карты Киева названия, связанные с россией. Однако, по словам мэра, новые названия должны жить десятки, а то и сотни лет. Поэтому процесс наименований должен быть быстрым, однако обоснованным. Чтобы не принимать поспешные решения, городские власти привлекают специалистов институтов академии наук Украины, института национальной памяти и других учреждений для завершения процесса наименований. Рейтинговое голосование по переименованию столичных объектов Киевсовет продлил до 19 июня. Оно будет проходить в мобильном приложении "Киев цифровой".

"Киевсовет принял решение о декоммунизации названия арки Дружбы народов. Теперь это – Арка Свободы украинского народа. Также депутаты утвердили перечень более 40 памятников и памятных знаков, которые нужно убрать с улиц и построек столицы, и передать в музей тоталитаризма", — написал Кличко.

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Ранее сообщалось, что украинцы определились с новыми названиями для станций киевского метрополитена.

Напомним, правительство Украины предложило запретить в стране какие-либо названия городов, улиц и других топонимов, которые связанны со страной-агрессором.