Рада перейменувала батьківщину Залужного: яку назву дали місту

Верховна Рада проголосувала за перейменування Новоград-Волинського

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україні актуалізувалося питання відмови від символів радянського та імперського минулого. Так, наприклад, у Києві було "дерусифіковано" кілька станцій метро.

15 листопада депутати Верховної Ради України проголосували за перейменування Новоград-Волинського району та його адміністративного центру. Про це повідомив нардеп Дмитро Костюк. За ухвалення рішення проголосували 260 депутатів і лише п’ять утрималися.

"Верховна Рада України ухвалила історичне рішення!", — додав Костюк.

Відтепер місто Новгород-Волинський називається Звягель, відповідно район адміністративного центру — Звягельський.

Новоград-Волинський на карті

Повернути місту його історичну назву захотіли його мешканці. Свою думку вони висловили на громадських слуханнях, а потім відповідний проект постанови був зареєстрований нардепами.

Зазначимо, що Звягель є батьківщиною головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та Лесі Українки.

Постанова ВР про перейменування Новгород-Волинського

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ще понад десять вулиць української столиці почали називатися по-іншому.

Також ми повідомляли про те, що в Одесі скандальний пам’ятник російській імператриці Катерині II огородили парканом і, можливо, готують його до демонтажу.