Рада перейменувала батьківщину Залужного: яку назву дали місту
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Верховна Рада проголосувала за перейменування Новоград-Волинського
З початком повномасштабного російського вторгнення в Україні актуалізувалося питання відмови від символів радянського та імперського минулого. Так, наприклад, у Києві було "дерусифіковано" кілька станцій метро.
15 листопада депутати Верховної Ради України проголосували за перейменування Новоград-Волинського району та його адміністративного центру. Про це повідомив нардеп Дмитро Костюк. За ухвалення рішення проголосували 260 депутатів і лише п’ять утрималися.
"Верховна Рада України ухвалила історичне рішення!", — додав Костюк.
Відтепер місто Новгород-Волинський називається Звягель, відповідно район адміністративного центру — Звягельський.
Повернути місту його історичну назву захотіли його мешканці. Свою думку вони висловили на громадських слуханнях, а потім відповідний проект постанови був зареєстрований нардепами.
Зазначимо, що Звягель є батьківщиною головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та Лесі Українки.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ще понад десять вулиць української столиці почали називатися по-іншому.
Також ми повідомляли про те, що в Одесі скандальний пам’ятник російській імператриці Катерині II огородили парканом і, можливо, готують його до демонтажу.