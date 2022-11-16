Зеленский собрал Ставку из-за падения ракеты в Польше: озвучены итоги

Украина выступает за совместное изучение инцидента на территории Польши

Сегодня,16 ноября, под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание Ставки, в ходе которого обсуждались вчерашние "прилеты" по территории Польши.

По итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина выступает за совместное с партнерами дальнейшее максимально детальное изучение инцидента с падением ракет в Польше. Кроме того, Украина готова предоставить партнерам доказательства российского следа.

"Ожидаем также от партнеров информацию, на основании которой был сделан окончательный вывод о том, что речь идет о ракете украинской ПВО", — сказал Данилов.

Также Украина просит немедленно предоставить доступ к месту взрыва для представителей украинского Министерства обороны и Государственной пограничной службы.

Алексей Данилов подчеркнул, что Украина открыта для всестороннего изучения ситуации и согласования выводов на основе всех имеющихся данных.

"Лишь россия и ее ракетный террор виновны в случившемся. В связи с этим напоминаем, что обезопасить регион Центральной Европы от российских ракет можно только путем развития действенного воздушного щита над территорией Украины", — указал секретарь СНБО.

Пресс-служба Офиса президента подвела итоги заседания. На нём обсудили:

информацию о характере повреждений, нанесенных недавними российскими ракетными ударами, и обсудили ход ликвидации последствий этих террористических атак.

усиление защиты объектов критической инфраструктуры и повышение эффективности работы ПВО Украины.

прогнозы развития оперативной обстановки на фронте с учетом изменений на южном направлении.

темпы и объемы ремонта техники и вооружения, а также обеспечение войск всем необходимым для прохождения зимнего периода.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил лидерам НАТО и "Большой семерки", что упавшие на территории Польши ракеты являются результатом работы украинской противовоздушной обороны.