Докази від кількох країн: у Польщі впевнені у тому, чия ракета впала у Пшеводові

Польский чиновник прокомментировал отрицание Зеленского в причастности украинского оружия в инциденте в Польше

Ракета, яка впала на територію Польщі, вбивши двох фермерів, належала Україні. Такого висновку дійшов голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Севера, спираючись на докази, отримані від НАТО та США.

В ефірі польського радіо RMF FM чиновник розповів, що отримані докази вказують на те, що ракета, що впала в селі Пшеводів, була випущена українською системою ППО С-300. При цьому він зазначив, що заперечення президентом Володимиром Зеленським щодо причетності України до інциденту є нормальним фактом.

"Володимир Зеленський представляє країну, яка перебуває в стані війни. Війна, яка була найважчою з точки зору атак і застосування засобів повітряного нападу. Це нормально, що в таких умовах деякі гіпотези, які здаються очевидними з точки зору захисту країни, здаються очевидними і главі цієї країни", – сказав Яцек Севера.

Зазначимо, що ще 16 листопада президент США Джо Байден заявив, що вважає малоймовірним, що ракета, що впала в Польщі, є російською. При цьому український президент висловив переконання, що ракета була саме російською.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як вибух у Польщі може вплинути на Україну.

Також ми повідомляли про те, чи може НАТО після інциденту з ракетою у Пшеводові закрити небо над Україною.