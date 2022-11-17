Падіння ракети у Польщі: Зеленський зробив заяву, а росія виступає з вимогою

Гарант закликає не робити поспішних висновків, але прозоро натякає на те, що всім і так зрозуміло, хто винен у прильоті

Наразі достеменно невідомо, чия саме ракета впала на території сусідньої Польщі у момент масованого обстрілу України росією.

Відповідну інформацію у четвер, 17 жовтня, у своєму коментарі для видання Bloomberg повідомив президент України Володимир Зеленський. За словами українського гаранта, ніхто зараз на сто відсотків не знає, що там трапилося, але він переконаний, що це була саме російська ракета. Крім того, лідер країни додав, що поспішних висновків точно чекати не варто, адже потрібно дочекатися офіційних результатів розслідування.

"Я не знаю, що трапилося цього разу, ми не знаємо на 100%, я думаю, що світ теж не знає на 100%. Але я впевнений, що була російська ракета і що ми використовували ракети ППО… Ми бачили зображення діаметра воронки. Це не могли бути лише залишки протиракетних систем. Але ми маємо бути справедливими і чесними, допоки розслідування не завершено, ми не можемо говорити, якого типу була ракета, уламки якої впали на території Польщі", — пояснив він.

Зеленський також додав, що українські експерти, які вже виїхали до Польщі, також братиме участь у розслідуванні інциденту. Що стосується польської сторони, то вони обіцяли надати в подальшому Києву усі зібрані докази.

Своєю чергою російська сторона заявила, що наполягатиме на тому, аби Захід назвав винних в інциденті з ракетами в Польщі та загибелі двох людей. Відповідну вимогу висловив голова делегації рф у Відні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як польський президент Анджей Дуда після влучання ракети на територію Польщі заявив, що ознак навмисного нападу на його країну немає. на його думку, ймовірніше за все, це був нещасний випадок. Водночас ряд західних лідерів вважають, що, якби росія не атакувала Україну, то падіння ракети на польських територіях просто не було б.