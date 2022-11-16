Вибух ракети у Польщі: чим інцидент обернеться для України і в чому позитив

Сергій Гармаш озвучив "Телеграфу" можливі сценарії розвитку подій після інциденту на польській території

Якщо навіть буде доведено після завершення незалежного розслідування, що вибух ракети в Польщі стався через помилковий пуск української ракети ППО, це ніяким чином не вплине на українсько-польські стосунки, а також на питання продовження військової підтримки Києва з боку Польщі і НАТО у війні проти росії.

Таке "Телеграфу" спрогнозував експерт, журналіст Сергій Гармаш (який був представником України в ТКГ по Донбасу), оцінюючи можливі наслідки для росії та України після вчорашнього масованого ракетного удару по українській території з боку росії та падіння ракети у польському населеному пункті Пшеводів, що неподалік українського кордону.

"Ніхто досі достеменно не знає, що це була за ракета. І в дійсності НАТО не може зараз приймати якихось рішень, висновків, поки немає точної інформації, по-перше, що це за ракета, а по-друге, хто її запустив. Тому що теоретично могли випустити російську ракету. Ще не можна такого виключати. Це дійсно могла бути і наша ракета, наших ППО, як суб'єктивний фактор — щось не спрацювало і вона не туди полетіла. Як, наприклад, було в Ірані, коли там збили наш літак", — каже експерт.

Тож, за його словами до завершення офіційного розслідування оцінювати щось є передчасним і неправильним.

"Єдине, що можна теоретизувати, наприклад, якщо це російська ракета і випущена вона рф, то думаю, НАТО не буде вступати у війну, а цей запуск буде оцінений як помилковий. Якби НАТО хотів вступити у війну, блок міг би знайти для цього привід. Нагадаю, що НАТО це 29 країн. Будь в якому випадку такі рішення приймаються колегіально, і навряд чи всі країни Альянсу підтримають таке рішення. Тому в кращому випадку нам нададуть додаткові системи ППО. Можливо, ще допоможуть зброєю. На нашому боці буде польська громадськість, а можливо, і не тільки. В принципі, це можна вважати (як би цинічно це не звучало) позитивним фактором для нас", — пояснює Гармаш.

За оцінкою експерта, якщо після розслідування все ж таки виявиться, що це була українська ракета ППО, "то не припускаю, що ми навмисно вдарили по Польщі, щоб спровокувати вступ до НАТО".

"Якщо це помилка нашого ППО, то всім зрозуміло, що її не було, якби не було масованих обстрілів росією. Оскільки в цей час рф як раз обстрілювала нашу територію, саме Львівську область, то цілком природно, що можлива така помилка внаслідок суб'єктивного фактору. Думаю, що це ніяк не вплине на наші стосунки з поляками і взагалі з НАТО", — резюмує він.

Нагадаємо, напередодні росія влаштувала новий масований ракетний обстріл по всій Україні, у той час як лідери країн G20 на Балі виступають із заявами про засудження вторгнення рф. 15 листопада атаки були націлені на Київ, Київську область, Львів, Полтаву, Миколаїв, Дніпро, Житомир, Харків, Чернігів, Одесу, Рівне.

Також повідомлялось, що за оперативними даними під час обстрілу України сталися вибухи на території Польщі, що спричинило загибель двох людей. Після цього прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

16 листопада під час виступу після засідання Ради нацбезпеки президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що доказів того, що це була ракета, випущена росією, немає. При цьому додав, що є багато вказівок, що це могла бути ракета ППО, яка впала на території Польщі. За його словами, ракета могла належати українській протиповітряній обороні.