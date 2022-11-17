росія — країна-спонсор тероризму і не тільки: Європарламент погодив важливу резолюцію

росію також визнають державою, яка використовує засоби тероризму

Багато фактів злочинних дій російських військ в Україні, а також постійні обстріли рф української критичної інфраструктури і мирних міст, схоже, дають свій результат. Проте не той, на який розраховували у Кремлі. У Європейському парламенті після багатогодинної дискусії погодили текст резолюції про визнання росії державою-спонсором тероризму.

Про це повідомив у четвер, 17 листопада, увечері у своєму акаунті в соцмережі Twitter депутат Європарламенту, колишній прем’єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс (Andrius Kubilius).

Він повідомив, що після чотирьох годин переговорів між різними політичними групами Європейського парламенту було досягнуто консенсусу щодо тексту резолюції.

І ключовим пунктом цієї резолюції є визнання ЄП росії державою-спонсором тероризму.

"Європейський парламент /…/

⁃ визнає росію державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму", — навів він витримку з тексту резолюції.

Зазначимо, що раніше парламент Естонії офіційно визнав російський режим терористичним.

Раніше колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука пояснив позицію Заходу щодо визнання росії терористичним режимом.