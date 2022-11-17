россия - страна-спонсор терроризма и не только: Европарламент согласовал важную резолюцию

россию также признают государством, использующим средства терроризма

Многие факты преступных действий российских войск в Украине, а также постоянные обстрелы рф украинской критической инфраструктуры и мирных городов, похоже, дают свой результат. Однако не тот, на который рассчитывали в Кремле. В Европейском парламенте спустя многие часы дискуссий согласовали текст резолюции о признании россии государством-спонсором терроризма.

Об этом сообщил в четверг, 17 ноября, вечером в своем аккаунте в соцсети Twitter депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс (Andrius Kubilius).

Он сообщил, что спустя четыре часа переговоров между различными политическими группами Европейского парламента был достигнут консенсус касательно текста резолюции.

И ключевым пунктом этой резолюции является признание ЕП россии государством-спонсором терроризма.

"Европейский парламент /…/

⁃ признает Россию государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма", — привел он выдержку из текста резолюции.

Отметим, что ранее парламент Эстонии официально признал российский режим террористическим.

Ранее бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука пояснил позицию Запада касательно признания россии террористическим режимом.