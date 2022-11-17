Не только энергетика: россияне разрушили еще несколько важных объектов в Украине

Последствия и масштабы атаки сейчас оценивают специалисты

Утром 17 ноября российские оккупанты нанесли очередные ракетные удары по Украине. На сей раз захватчики обстреляли газодобывающую инфраструктуру АО "Укргаздобыча" на востоке страны.

На данный момент известно о нескольких разрушенных объектах. Ряд других получил различной степени повреждения. Информацию об этом подтвердил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

На место происшествия были направлены специалисты "Укргаздобычи". Сейчас они оценивают последствия и масштабы атаки. Также отмечается, что информация о том, есть ли пострадавшие в результате обстрелов россиянами объектов газодобычи, устанавливается.

Напомним, что 15 ноября российские оккупанты совершили самый массированный обстрел украинских городов с начала войны. В целом оккупанты пустили по нашей стране порядка 100 ракет. Взрывы были слышны во многих городах.

Также издание "Телеграф" передавало, что россия также атаковала две АЭС на западе Украины. Гендиректор МАГАТЭ Рафаель Гросси сообщил, что реакторы одной из атомных электростанций были отключены.