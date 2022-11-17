россия атаковала две АЭС на западе Украины: что известно про последствия

Реакторы одной АЭС отключены

Ракетная атака по Украине была направлена против объектов энергетики и оставила без света миллионы украинцев. Но последствия могли быть еще более серьезными — от обстрелов пострадали украинские АЭС в Хмельницкой и Ровенской области.

Об этом сообщает гендиректор МАГАТЭ Рафаель Гросси со ссылкой на данные украинской власти. По его словам Хмельницкая атомная электростанция (расположена в городе Нетешин) была отрезана от доступа к электросети и работала на дизельных генераторах.

Были потеряны четыре линии электропередачи. Реакторы станции были оба остановлены. Без электроснабжения остались ряд населенных пунктов. Внешнее снабжение удалось восстановить спустя более чем девять часов по двум резервным линиям. Отмечается, что два реакторных блока остаются в остановленном режиме.

Ровенская АЭС расположенная в четырех километрах от города Вараш также испытывала проблемы с электричеством — одной из линий электропередач 750 кВ. "В результате станция снизила мощность, а один из ее четырех агрегатов автоматически отключился", — сказано в сообщении. Отмечается, что 16 ноября станция подняла мощность еще одного своего агрегата, чтобы продолжать подачу электричества.

Карта АЭС Украины

Как отмечается в заявлении Гросси, это подчеркивает хрупкость ситуации в Украине: "Отключение электроэнергии ясно демонстрирует, что ситуация с ядерной безопасностью и безопасностью в Украине может внезапно ухудшиться, увеличивая риск ядерной аварийной ситуации". МАГАТЭ также планирует отправить экспертов на украинские АЭС — по просьбе Украины. Об этом было объявлено за день до атаки.

Почему важно электроснабжение АЭС

Для охлаждения и других функций безопасности даже остановленным реакторам нужна электроэнергия для охлаждения. Чтобы не произошло катастрофы, у станций есть дизель-генераторы, но они могут обеспечивать станции не более нескольких дней.

Напомним, одна из украинских АЭС — Запорожская в Энергодаре захвачена оккупантами и регулярно теряет сообщение с энергосистемой. Вокруг нее хотели создать безопасную зону, но переговорный процесс движется неспешно. Ранее "Телеграф" сообщал, что еще одна украинская АЭС была под российским ударом — досталось Южноукраинской АЭС в Николаевской области. Таким образом оккупанты успели навредить всем АЭС Украины создавая опасную ситуацию.