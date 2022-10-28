В МАГАТЭ озвучили тревожную новость о ЗАЭС

Ситуация на атомном объекте остается напряженной

Несмотря на опасную ситуацию вокруг Запорожской АЭС, переговоры о создании зоны безопасности вокруг крупнейшей атомной электростанции Европы могут не увенчаться успехом.

Как заявил глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время брифинга, переговорный процесс между заинтересованными сторонами продвигается очень медленно.

"Прогресс по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС медленный, при этом успех все еще не гарантирован", — сказал Гросси.

Как сообщалось ранее, после начала оккупации Энергодара электростанция неоднократно подвергалась обстрелам с российской стороны и несколько раз была полностью обесточена, кроме того неоднократно перебивались последние линии энергоснабжения.

Министр энергетики Герман Галущенко Украины после этого отмечал, что в случае аварии последствия будет сложно предсказать, поскольку радиоактивное облако может пойти в любую сторону и накрыть как Молдову и Румынию, так и саму россию.

Стоит отметить, что опасности добавляет то, что российские оккупанты превратили электростанцию в склад оружия и боеприпасов, а то что войска россии стоят на территории АЭС подтвердил и сам диктатор владимир путин.