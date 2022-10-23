Авария на ЗАЭС: почему может произойти и кто пострадает

Прогнозирование зависит от состояния ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция захвачена россиянами не один месяц. Она регулярно подвергается их же обстрелам — главная цель оккупантов перевести ее из украинской энергосистемы в российскую. Накануне они перебили последнюю линию связи с энергосетью — станция на дизельном питании.

Министр энергетики Герман Галущенко в интервью "Мы-Украина" отмечает, что дизель-генераторы могут использоваться как вспомогательные, но это один шаг до катастрофы. Есть грань, которую перешагнув отмотать назад нельзя — когда в активной зоне начинает плавиться ядерное топливо из-за отсутствия системы охлаждения. "Дальше начинает плавиться сам ТВЕЛ и начинается реакция, которую невозможно остановить", — сообщил министр.

Последствия сложнопредсказуемы — все зависит от масштабов разрушений на ЗАЭС и объема радиоактивного облака. Оно может пойти как на Молдову, Румынию и далее, так и на россию, оккупированный Крым или Турцию. Все прогнозы зависят от конкретного часа и дня.

Галущенко также сообщил, что в феврале Украине разогнала атомную генерацию до максимума — впервые "Энергоатом" выдал более 300 млн кВт/часов. ЗАЭС при этом выдавала более 6 МВт.

Напомним, накануне персонал станции был частично похищен оккупантами — речь о двух высокопоставленных сотрудниках. Ранее они уже похищали гендиректора станции. Отметим, что для ЗАЭС существует угроза не только из-за работы на генераторах. Если оккупанты реализуют планы по подрыву Каховской ГЭС, уровень воды в Каховском водохранилище упадет, а оно используется для охлаждения установок ЗАЭС.