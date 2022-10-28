У МАГАТЕ озвучили тривожну новину про ЗАЕС

Ситуація на атомному об’єкті залишається напруженою

Попри небезпечну ситуацію навколо Запорізької АЕС, переговори щодо створення зони безпеки навколо найбільшої атомної електростанції Європи можуть не мати успіху.

Як заявив глава Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі під час брифінгу, переговорний процес між зацікавленими сторонами просувається дуже повільно.

"Прогрес щодо створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС повільний, при цьому успіх все ще не гарантований", — сказав Гроссі.

Як повідомлялося раніше, після початку окупації Енергодару електростанція неодноразово зазнавала обстрілів з російської сторони і кілька разів була повністю знеструмлена, крім того, неодноразово перебивалися останні лінії енергопостачання.

Міністр енергетики Герман Галущенко України після цього зазначав, що у разі аварії наслідки буде складно передбачити, оскільки радіоактивна хмара може піти у будь-який бік та накрити як Молдову та Румунію, так і саму росію.

Варто зазначити, що небезпеку додає те, що російські окупанти перетворили електростанцію на склад зброї та боєприпасів, а те, що війська росії стоять на території АЕС, підтвердив і сам диктатор володимир путін.