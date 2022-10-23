Аварія на ЗАЕС: чому може статися і хто постраждає

Прогнозування залежить від стану ЗАЕС

Запорізьку атомну електростанцію захоплено росіянами не один місяць. Вона регулярно зазнає їх обстрілів — головна мета окупантів перевести її з української енергосистеми в російську. Напередодні вони перебили останню лінію зв’язку з енергомережею – станція на дизельному живленні.

Міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв’ю "Ми-Україна" зазначає, що дизель-генератори можуть використовуватись як допоміжні, але це один крок до катастрофи. Є грань, яку, переступивши, відмотати назад не можна — коли в активній зоні починає плавитися ядерне паливо через відсутність системи охолодження. "Далі починає плавитися сам ТВЕЛ і починається реакція, яку неможливо зупинити", — повідомив міністр.

Наслідки складнопередбачувані — все залежить від масштабів руйнувань на ЗАЕС та обсягу радіоактивної хмари. Воно може піти як на Молдову, Румунію і далі, так і на росію, окупований Крим чи Туреччину. Усі прогнози залежать від конкретної години та дня.

Галущенко також повідомив, що в лютому Україні розігнала атомну генерацію до максимуму — вперше "Енергоатом" видав понад 300 млн кВт/год. ЗАЕС при цьому видавала понад 6 МВт.

Нагадаємо, напередодні персонал станції був частково викрадений окупантами — йдеться про двох високопосадовців. Раніше вони викрадали гендиректора станції. Зазначимо, що для ЗАЕС існує загроза не лише через роботу на генераторах. Якщо окупанти реалізують плани щодо підриву Каховської ГЕС, рівень води в Каховському водосховищі впаде, а воно використовується для охолодження установок ЗАЕС.