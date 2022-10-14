Глава МАГАТЭ сообщил об итогах поездки в Украину - есть новости насчет Запорожской АЭС

В МАГАТЭ нуждаются в немедленных действиях

Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции требует скорейшего разрешения. Ядерный объект постоянно находится в опасности из-за обстрелов российских оккупантов, и его повреждение в конце концов может привести к катастрофе. К счастью, международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в переговорах по безопасности ЗАЭС наконец достигло определенного прогресса.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на своей странице в Twitter. По его словам, на результаты диалога положительно повлияло, в частности, его посещение Украины.

"Прибыл в Польшу на ночном поезде из Украины после интенсивной недели консультаций с россией и Украиной. Приближаемся к созданию защитной зоны для Запорожской АЭС — ситуация на станции неприемлема, и нам нужны немедленные действия для ее защиты", — сообщил он.

Сообщение Гросси

Как сообщал "Телеграф" ранее, Рафаэль Гросси высказал четкую позицию по статусу Запорожской АЭС. Он считает ядерный объект украинским.

Накануне президент российской федерации владимир путин подписал указ, согласно которому он "присваивает" электростанцию. Он хочет поставить на АЭС надзирателей.