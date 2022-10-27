путин проговорился, что превратил Запорожскую АЭС в склад с оружием

Президент рф отрицает, что его войска обстреливают Запорожскую АЭС

В четверг, 27 октября, на 246 день полномасштабного вторжения рф глава кремля владимир путин заявил, что с территории Запорожской АЭС, которая находится под постоянными обстрелами со стороны оккупантов, россия якобы вывела тяжелое вооружение. Правда, Запад не верит словам президента рф

Соответствующее заявление путин сделал на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", передает прокремлевское издание РИА Новости. По словам путина, россия вывела тяжелое вооружение с территории ЗАЭС, однако лидеры Запада продолжают настаивать на демилитаризации станции, что указывает на скопление тяжелой техники там. Кровавый диктатор также цинично обвинил украинскую сторону в обстрелах ЗАЭС.

"Постоянно идут разговоры о том, что мы творим на Запорожской атомной станции. А что же мы там творим? Так прямо иногда говорят, постоянно намекают на то, что мы обстреливаем атомную Запорожскую электростанцию. Ну они сбрендили совсем, нет? Мы же контролируем эту атомную электростанцию, там же войска находятся наши", — заявил путин.

Ранее сообщалось, что россия готовит провокацию против Украины с использованием так называемой "грязной бомбы". Накануне путин провел тренировочные пуски баллистических ракет с ядерными боеголовками.