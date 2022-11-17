росія атакувала дві АЕС на заході України: що відомо про наслідки

Реактори однієї АЕС відключено

Ракетна атака по Україні була спрямована проти об’єктів енергетики та залишила без світла мільйони українців. Але наслідки були ще серйознішими — від обстрілів постраждали українські АЕС у Хмельницькій та Рівненській області.

Про це повідомляє гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі з посиланням на дані української влади. За його словами, Хмельницька атомна електростанція (розташована в місті Нетішин) була відрізана від доступу до електромережі і працювала на дизельних генераторах.

Було втрачено чотири лінії електропередач. Реактори станції обидва були зупинені. Без електропостачання залишилася низка населених пунктів. Зовнішнє постачання вдалося відновити більш ніж через дев’ять годин по двох резервних лініях. Зазначається, що два реакторні блоки залишаються у зупиненому режимі.

Рівненська АЕС розташована за чотири кілометри від міста Вараш також мала проблеми з електрикою — однією з ліній електропередач 750 кВ. "В результаті станція знизила потужність, а один із її чотирьох агрегатів автоматично відключився", — сказано в повідомленні. Зазначається, що 16 листопада станція підняла потужність ще одного свого агрегату, щоби продовжувати подачу електрики.

Карта АЕС України

Як наголошується в заяві Гроссі, це наголошує на крихкості ситуації в Україні: "Відключення електроенергії ясно демонструє, що ситуація з ядерною безпекою та безпекою в Україні може раптово погіршитися, збільшуючи ризик ядерної аварійної ситуації". МАГАТЕ також планує відправити експертів на українські АЕС на прохання України. Про це оголошено за день до атаки.

Чому важливе електропостачання АЕС

Для охолодження та інших функцій безпеки навіть зупиненим реакторам потрібна електроенергія для охолодження. Щоб не сталося катастрофи, станції мають дизель-генератори, але вони можуть забезпечувати станції не більше кількох днів.

Нагадаємо, одна з українських АЕС — Запорізька в Енергодарі захоплена окупантами та регулярно втрачає повідомлення з енергосистемою. Навколо неї хотіли створити безпечну зону, але переговорний процес рухається неквапливо. Раніше "Телеграф" повідомляв, що ще одна українська АЕС була під російським ударом — дісталося Південноукраїнській АЕС у Миколаївській області. У такий спосіб окупанти встигли нашкодити всім АЕС України створюючи небезпечну ситуацію.