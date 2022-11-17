Новая ракетная атака по Украине: где утром сообщают о взрывах и прилетах (фото)

В двух областях уже есть официальные данные о попаданиях

Спустя несколько дней после самой масштабной ракетной атаки по Украине с 24 февраля, россия снова направила массу своих ракет против нашей страны. Про звуки взрывов сообщают из Киева, Днепра, Одесской области, в Харькове заметили ракеты в воздухе. Во многих областях слышна работа сил ПВО. Прилеты подтверждены в Днепре и Одесской области.

После объявления масштабной тревоги по всей стране появились сообщения про четыре взрыва в Днепре. Над городом также была замечена вражеская ракета — фото появилось в сети.

Пролет российской ракеты на Днепром

У части днепрян выбило окна в домах. В некоторых районах города сообщают про перебои с электричеством. В Днепре и области вводятся экстренные отключения электроэнергии. Зам главы офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил удар по Днепру и сообщил про несколько попаданий в два объекта инфраструктуры, есть пострадавший.

Из Одесской области сообщают про удар по объекту инфраструктуры. Его подтвердил глава Одесской ОВА Максим Марченко и призвал оставаться в укрытиях из-за риска повторных ударов.

Взрывы в Киеве слышали в нескольких района и в Киевской области. Глава областной администрации Алексей Кулеба сообщает, что в области работают силы противовоздушной обороны.

В Харькове сообщали про пролет крылатой ракеты. Также в области тревога из-за ракетной атаки со стороны Белгорода.

В Беларуси зафиксировали взлет МиГ-31, способного нести ракеты "Кинжал", также сообщается про пуск со стороны Каспийского моря. Вероятная цель россиян — украинская энергетика. Они уже несколько раз совершали массированные удары и даже повредили линии электроснабжения двух украинских АЭС на западе Украины. Ракетная атака 15 ноября привела к тому, что на территории Польши прозвучал взрыв и погибло два человека.