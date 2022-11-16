Взрыв ракеты в Польше: будет ли НАТО закрывать небо над Украиной и что будет дальше

Эксперт Олег Стариков спрогнозировал "Телеграфу", вступит ли Альянс в войну и даст ли Киеву новое ПВО

Небо над Украиной после взрыва ракеты в Польше НАТО закрывать не будет, хотя может идти речь о передаче украинской стороне систем ПВО современного западного образца.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал военный эксперт Олег Стариков, прогнозируя возможное развитие событий после вчерашнего массированного ракетного удара по Украине со стороны россии и падения ракеты в польском населенном пункте Пшеводов, что недалеко от украинской границы.

"Потому что это уже второй случай. Первый — когда ударный разведывательный дрон (советского производства, вероятно — российский, — Авт.) залетел в Загреб (Хорватия) и его никто не видел из военных. Сейчас уже второй инцидент. Поляки же заявили, что упала ракета советского производства. Но она есть на вооружении едва ли не у всех. Когда будет заседание в НАТО, будет принято решение об усилении ПВО именно восточного фланга Альянса. В текущей геополитической ситуации закрытия неба Альянсом над Украиной не будет. Что будет завтра, непонятно. Но то, что есть на сегодняшний день, такое развитие событий (закрытие украинского неба, — Авт.) маловероятно", — говорит эксперт.

Также он исключает, что НАТО после взрыва на территории Польши применит пятую статью договора Альянса о коллективной безопасности и вступит в войну против россии.

"Во-первых, ждем официального заявления польской стороны (по результатам расследования, — Авт.). Думаю, поляки должны также привлечь специалистов НАТО, а уже после этого объявить официальное решение. Во-вторых, после этого уже будет понятно, в какую сторону пойдет развитие событий. По моему субъективному мнению, все это (инцидент в Польше, — Авт.) спустят на тормоза. С учетом того, что именно сообщит польская сторона (по итогам расследования), вероятно и будет прорабатываться системные поставки в Украину еще большего количества средств ПВО тактического и оперативного звена… И здесь самое главное, что Украина должна работать не столько внешне в информационном плане (в публичном пространстве, — Авт. ), а сколько на уровне своих представителей в НАТО. Нужно работать напрямую с теми, кто будет поставлять", — отмечает эксперт.

Напомним, накануне россия устроила новый массированный ракетный обстрел по всей Украине, в то время как лидеры стран G20 на Бали выступают с заявлениями об осуждении вторжения рф. 15 ноября атаки были нацелены на Киев, Киевскую область, Львов, Полтаву, Николаев, Днепр, Житомир, Харьков, Чернигов, Одессу, Ровно.

Также сообщалось, что по оперативным данным во время обстрела Украины произошли взрывы на территории Польши, что повлекло за собой гибель двух человек. После этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по национальной безопасности и обороне.

16 ноября во время выступления после заседания Совета нацбезопасности президент Польши Анджей Дуда сообщил, что доказательств того, что это была ракета, выпущенная россией, нет. При этом добавил, что есть много указаний, что это могла быть упавшая на территории Польши ракета ПВО. По его словам, ракета могла принадлежать украинской противовоздушной обороне.