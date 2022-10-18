Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука специально для "Телеграфа" рассказал о позиции Запада

После участившихся целенаправленных ракетных ударов, а также атак дронов по украинской критической инфраструктуре парламент Эстонии официально признал российский режим террористическим.

Впрочем, я не думаю, что даже массированные ракетные обстрелы Украины, по типу того, что произошел 10 октября, либо преднамеренные удары дронами по энергетическим объектам смогут существенно повлиять на консолидированную позицию Запада касательно признания россии государством-террористом.

Понятно, что в данном конкретном вопросе лидирующую роль играет позиция США. Но следует говорить именно о консолидированной позиции.

Некоторые государства, в первую очередь Восточной Европы, думаю, в ближайшее время самостоятельно примут подобное решение – о признании рф либо государством-террористом, либо государством — спонсором терроризма (сути это не меняет). Либо, как сделала та же Эстония, признают российский правящий режим террористическим.

Дискуссия идет не только в политикуме США, но и внутри ЕС. Есть как сторонники, так и противники этого решения. Последние аргументируют свою позицию тем, что тогда будут закрыты возможности для диалога с рф.

Мол, это неконструктивная позиция, надо оставлять двери для диалога открытыми. К тому же, несмотря на все введенные санкции, экономические связи между рф и США, рф и Западной Европой остаются высокими. В любом государстве найдутся представители того или иного бизнеса, которые будут лоббировать интересы своего экономического партнера.

Потому я пока не вижу движений для принятия подобного решения в обозримом будущем.