Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука спеціально для "Телеграфу" розповів про позицію Заходу

Після цілеспрямованих ракетних ударів, а також атак дронів по українській критичній інфраструктурі парламент Естонії офіційно визнав російський режим терористичним.

Втім, я не думаю, що навіть масований ракетний обстріл України, на кшталт того, що стався 10 жовтня, або навмисні удари дронами по енергетичних об’єктах зможуть суттєво вплинути на консолідовану позицію Заходу щодо визнання росії державою-терористом.

Зрозуміло, що в даному конкретному питанні провідну роль відіграє позиція США. Але слід говорити саме про консолідовану позицію.

Деякі держави, насамперед Східної Європи, думаю, найближчим часом самостійно ухвалять подібне рішення – про визнання росії або державою-терористом, або державою — спонсором тероризму (суті це не змінює). Або, як зробила та сама Естонія, визнають російський правлячий режим терористичним.

Дискусія йде не лише у політикумі США, а й усередині ЄС. Є як прихильники, так і противники цього рішення. Останні аргументують свою позицію тим, що тоді будуть закриті можливості для діалогу з рф.

Мовляв, це неконструктивна позиція, треба залишати двері для діалогу відчиненими. До того ж, попри всі введені санкції, економічні зв’язки між росією та США, росією та Західною Європою залишаються високими. У будь-якій державі знайдуться представники того чи іншого бізнесу, які лобіюватимуть інтереси свого економічного партнера.

Тому я поки не бачу рухів для ухвалення такого рішення в найближчому майбутньому.