Дорого та несмачно: що продавали у магазинах Херсона в окупації (репортаж)

Херсонці виживали як могли під гнітом загарбників

Продукція в магазинах Херсона через вісім місяців окупації дуже змінилася, — мешканцям довелося шукати заміну українським продуктам, що позначилося як на їхньому смаку, так і на ціні.

"Телеграф" приготував репортаж, що зараз відбувається на продуктових полицях кавунової столиці України.

Місцеві жителі відверто зізнаються: хотіли б повністю замінити асортимент продукції на український як з патріотичних міркувань, так і практичних, — українські продукти як мінімум просто смачніші за російські.

Але поки що з цим проблема, оскільки першочергово в Херсоні налагоджують зв’язок, вирішують проблеми з електро- та водопостачанням, займаються розмінуванням, і поки просто немає поставок українських продуктів.

Тому поки що продають російські солодощі — цукерки, шоколадки.

При цьому, хоч вони й не такі смачні, як українські, через брак інших ціни все одно кусаються. Звичайне печиво "Марія" можна зустріти по 75 гривень за пачку, вафлі за 200-300 грн за кіло, цукерки по 400 гривень за кілограм.

"Марію" по 75 грн за пачку бачили?

Дефіцитну кока-колу можна знайти по 44 гривні за півлітрову пляшечку, а фермерське молоко на розлив по 35 гривень за літр.

На вільній території України дволітрова пляшка і то коштує значно дешевше

Молоко від місцевих фермерів доступне

Ціни на м’ясну продукцію кусаються ще сильніше. Варену ковбасу подекуди продають майже по 400 гривень, а куряче філе — по 723 гривні за кіло.

Ціни на ковбасу та філе у багато разів вищі, ніж в інших областях України

Як повідомляв "Телеграф", раніше хлопчик із Херсона розповів, чим його розчарували російські військові.