Дорого и невкусно: что продавали в магазинах Херсона в оккупации (репортаж)

Херсонцы выживали как могли под гнетом захватчиков

Продукция в магазинах Херсона спустя восемь месяцев оккупации сильно поменялась, — жителям пришлось искать замену украинским продуктам, что сказалось как на их вкусе, так и на цене.

"Телеграф" приготовил репортаж, что сейчас творится на продуктовых полках арбузной столицы Украины.

Местные жители откровенно признаются: хотели бы полностью заменить ассортимент на украинский как из патриотических соображений, так и практичных, — украинские продукты как минимум просто вкуснее российских.

Но пока с этим проблема, поскольку первостепенно в Херсоне налаживают связь, решают проблемы с електро- и водоснабжением, занимаются разминированием, и пока просто нет поставок украинских продуктов.

Потому пока продают российские сладости, — конфеты, шоколадки.

При этом, хоть они и не такие вкусные, как украинские, за неимением иных цены все равно кусаются. Обычное печенье "Мария" можно встретить по 75 гривен за пачку, вафли по 200-300 грн за кило, конфеты по 400 гривен за килограмм.

"Марию" по 75 грн за пачку видали?

Дефицитную кока-колу можно найти по 44 гривны за поллитровую бутылочку, а фермерское молоко — на разлив по 35 гривен за литр.

На свободной территории Украины двухлитровая бутылка и то стоит значительно дешевле

Молоко от местных фермеров доступное

Цены на мясную продукцию кусаются еще сильнее. Вареную колбасу местами продают почти по 400 гривен, а куриное филе — по 723 гривны за кило.

Цены на колбасу и филе во много раз выше, чем в остальных областях Украины

Как сообщал "Телеграф", ранее мальчик из Херсона рассказал, чем его разочаровали российские военные.