Дорого и невкусно: что продавали в магазинах Херсона в оккупации (репортаж)
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Херсонцы выживали как могли под гнетом захватчиков
Продукция в магазинах Херсона спустя восемь месяцев оккупации сильно поменялась, — жителям пришлось искать замену украинским продуктам, что сказалось как на их вкусе, так и на цене.
"Телеграф" приготовил репортаж, что сейчас творится на продуктовых полках арбузной столицы Украины.
Местные жители откровенно признаются: хотели бы полностью заменить ассортимент на украинский как из патриотических соображений, так и практичных, — украинские продукты как минимум просто вкуснее российских.
Но пока с этим проблема, поскольку первостепенно в Херсоне налаживают связь, решают проблемы с електро- и водоснабжением, занимаются разминированием, и пока просто нет поставок украинских продуктов.
Потому пока продают российские сладости, — конфеты, шоколадки.
При этом, хоть они и не такие вкусные, как украинские, за неимением иных цены все равно кусаются. Обычное печенье "Мария" можно встретить по 75 гривен за пачку, вафли по 200-300 грн за кило, конфеты по 400 гривен за килограмм.
Дефицитную кока-колу можно найти по 44 гривны за поллитровую бутылочку, а фермерское молоко — на разлив по 35 гривен за литр.
Цены на мясную продукцию кусаются еще сильнее. Вареную колбасу местами продают почти по 400 гривен, а куриное филе — по 723 гривны за кило.
Как сообщал "Телеграф", ранее мальчик из Херсона рассказал, чем его разочаровали российские военные.