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Без світла, води і зв'язку, але щасливі: як Херсон досі святкує звільнення (репортаж)

Автор
Тетяна Гулевата Тетяна Гулевата
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Центральна площа Херсона. 16 листопада 2022 року Новина оновлена 17 листопада 2022, 12:23
Центральна площа Херсона. 16 листопада 2022 року. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Херсонці продовжують святкувати своє звільнення від російської окупації.

Сили спеціальних операцій 11 листопада звільнили Херсон від російських загарбників. Довгих вісім місяців Херсон перебував під російською окупацією. Весь цей час жителі чекали на звільнення рідної землі і вірили в Збройні сили України.

Російська армія при відступі знищила чи пошкодила максимум комунікацій. Місто нині без світла, води та зв'язку. Але херсонців це не засмучує, вони радіють і одночасно плачуть від радості. Місто майорить синьо-жовтими прапорами. На центральній площі люди співають українські народні пісні й гімн України.

"Телеграф" публікує кадри з деокупованого Херсона і показує, як херсонці вже кілька днів поспіль святкують звільнення.

Херсон 16.11.2022
Так зараз виглядає центральна площа Херсона
Херсон 16.11.2022
Херсонці продовжують святкувати своє звільнення від російської окупації
Херсон, централь площа біля ОДА 16.11.2022
Люди вітають українських військових
Херсонці святкують звільнення від окупації 16.11.2022
В центрі міста багато дітей
Херсон, централь площа біля ОДА 16.11.2022
На стелі на центральній площі можна побачити такі написи: "З нами Бог і отаман Залужний"
Херсон, централь площа біля ОДА 16.11.2022
Херсонці на щось натякають...
Херсон 16.11.2022
Херсон майорить синьо-жовтими прапорами
Херсон 16.11.2022
Люди обіймають один одного і вітають
Херсон 16.11.2022
Херсонці вітають один одного на зупинках
Херсон 16.11.2022
Всі усміненні і привітливі
Херсон 16.11.2022
Без світла та води, але щасливі
Херсон 16.11.2022
Зв'язок у місті поступово відновлюється
Херсон 16.11.2022
Херсонці радіють звільненню

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Нагадаємо, у перші дні після визволення у Херсоні працівники Служби безпеки спільно з представниками Національної поліції України виявили чергову катівню російських окупантів.

Під час окупації херсонці не хотіли піддаватися "руському міру" і чинили опір. "Телеграфу" вдалося поспілкуватися з одним із організаторів повстанського руху "Жовта стрічка".

Теги:
#Херсон #Росія #ЗСУ