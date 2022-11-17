Без світла, води і зв'язку, але щасливі: як Херсон досі святкує звільнення (репортаж)

Херсонці продовжують святкувати своє звільнення від російської окупації.

Сили спеціальних операцій 11 листопада звільнили Херсон від російських загарбників. Довгих вісім місяців Херсон перебував під російською окупацією. Весь цей час жителі чекали на звільнення рідної землі і вірили в Збройні сили України.

Російська армія при відступі знищила чи пошкодила максимум комунікацій. Місто нині без світла, води та зв'язку. Але херсонців це не засмучує, вони радіють і одночасно плачуть від радості. Місто майорить синьо-жовтими прапорами. На центральній площі люди співають українські народні пісні й гімн України.

"Телеграф" публікує кадри з деокупованого Херсона і показує, як херсонці вже кілька днів поспіль святкують звільнення.

Так зараз виглядає центральна площа Херсона

Херсонці продовжують святкувати своє звільнення від російської окупації

Люди вітають українських військових

В центрі міста багато дітей

На стелі на центральній площі можна побачити такі написи: "З нами Бог і отаман Залужний"

Херсонці на щось натякають...

Херсон майорить синьо-жовтими прапорами

Люди обіймають один одного і вітають

Херсонці вітають один одного на зупинках

Всі усміненні і привітливі

Без світла та води, але щасливі

Зв'язок у місті поступово відновлюється

Херсонці радіють звільненню

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Нагадаємо, у перші дні після визволення у Херсоні працівники Служби безпеки спільно з представниками Національної поліції України виявили чергову катівню російських окупантів.

Під час окупації херсонці не хотіли піддаватися "руському міру" і чинили опір. "Телеграфу" вдалося поспілкуватися з одним із організаторів повстанського руху "Жовта стрічка".