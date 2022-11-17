У Херсоні після звільнення знайшли катівні окупантів: від кадрів звідти мурашки по шкірі (фото)

Загалом порушено 436 кримінальних проваджень за ознаками воєнних злочинів росіян в Україні

У нещодавно деокупованому Херсоні працівники Служби безпеки спільно з представниками Національної поліції України виявили чергову катівню російських окупантів. Мирні жителі багатостраждально міста, які не хотіли співпрацювати з ворогом, утримувалися там у нелюдських умовах.

Про це у четвер, 17 листопада, повідомили у пресцентрі СБУ, зазначивши, що у виявленій катівні росіяни жорстко катували і допитували місцевих патріотів. Предмети, що були знайдені у приміщенні, припущення правоохоронців підтвердили, адже вони прямо вказували на ознаки тортур.

Також у відомстві зазначають, що зараз слідчі органи займаються фіксацією всіх злочинів російських загарбників, аби встановити винних, які в подальшому понесуть покарання за скоєне.

Катівню було знайдено під час стабілізаційних заходів у деокупованому Херсоні

Як під час чергового пресбрифінгу, що пройшов напередодні, розповіла заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян, загалом лише в обласному центрі регіону було виявлено чотири катівні та 13 місць незаконного утримання мирних жителів.

Варто додати, що згідно з повідомленням міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, нещодавно на території звільненої Херсонщини було виявлено понад 60 тіл загиблих громадян зі слідами тортур. Усі вони, вочевидь, були закатовані саме російськими окупантами. Чиновник також додав, що зараз тривають роботи з ексгумації у місцях поховань убитих людей, наголосивши, що всі мають усвідомлювати, що пошуки тільки почалися, тож тіл може бути значно більше.

"Ми розуміємо, що місяці перебування російських орків не пройшли повз населені пункти та мирних громадян, а тому буде знайдено ще багато місць тортур і поховань жертв таких злочинів", — сказав він.

Нагадаємо, що кореспондентка "Телеграфа", якій вдалося побувати у звільненому Херсоні, поспілкувалася з місцевим жителем та колишнім військовослужбовцем, учасником бойових дій, який майже місяць перебував у російському полоні. Чоловік розповів про знущання окупантів над жителями міста, про те, як йому жилося під "рускім міром", а також яким чином все ж вдалося звільнитися.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як житель звільненого від загарбників Ізюма розповів, як окупанти жорстоко знущалися з людей у катівні, котру облаштували у колишньому відділку місцевої поліції.