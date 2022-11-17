Трьом винним довічне – у Нідерландах поставили крапку у справі MH17. Все головне про суд

Cуд підтвердив, що літак збитий ракетою російського виробництва

У середу було винесено вирок у справі про катастрофу малайзійського рейсу MH17, який був збитий над Донбасом у липні 2014 року. Хоча жоден із чотирьох підозрюваних присутнім не був, суди відбуваються за їхньої відсутності. Це означає, що навіть якщо їх засудять, вони навряд чи відбудуть тюремне ув’язнення. Розповідаємо, що треба знати про справу.

Що вже зачитали судді

Окружний суд у Гаазі констатував, що літак збили із ЗРК "Бук", ракету запустили з боку Першотравневого, яка на той момент перебувала під контролем бойовиків "ДНР". На думку суду, на момент аварії літака росія мала контроль над керівниками бойовиків. "Бук" спочатку привезли з росії на Донбас, а після збиття літака терміново вивезли назад, щоб уникнути міжнародного скандалу.

Також суд визнав Ігора Стрєлкова-Гіркіна, Сергія Дубинського, Леоніда Харченка винними у справі. Їх засудили до довічного ув'язнення без жодних шансів на умовно-дострокове звільнення. Четвертого фігуранта, справи Олега Пулатова, визнано невинним. Організацією перевезення займався обвинувачений Дубинський, Пулатов відповідав за безпечний коридор для перевезення "Бука", а Гіркін відповідальний за встановлення озброєння та переговори з відповідальними особами у Москві (детальніше про обвинувачених читайте далі).

Деталі справи

Літак "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із Амстердаму в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської агресії над Донбасом 17 липня 2014 року. Через збиття літака загинуло 298 людей, тобто усі, хто був на борту.

Місце збиття Боїнга

Карта із розкиданими уламками літака після збиття ракетою

Міжнародне розслідування очолили Нідерланди, бо голландців було найбільше серед загиблих. За результатами розслідування встановили, що літак був збитий ракетою з зенітно-ракетного комплексу "Бук", що належить 53-й зенітній ракетній бригаді Збройних сил росії. Бригада базується під Курськом, і напередодні трагедії був перевезений до окупованої частини Донбасу через непідконтрольну Києву ділянку кордону з рф, а найближчої ночі після збиття літака повернутий назад до росії.

Перехоплені телефонні розмови

Суд розпочався 9 березня 2020 року. Далі було заслухано докази прослуховування зв’язку між підозрюваними, які, за словами прокурорів, вказують на їхню провину, докази судово-медичної експертизи з місця катастрофи та реконструкцію шляху ракети Україною, зібрану разом за допомогою публікацій у соціальних мережах та інших зображень. Останнє багато в чому стало можливим завдяки розслідуванням Bellingcat.

Судді відвідали ангар голландської військової авіабази, де все ще зберігаються уламки літака. Розгляд справи завершився в червні цього року.

Серед підозрюваних найбільше росіян, але сама рф заперечує причетність до катастрофи.

Хто підозрювані

У завданні удару звинувачують трьох росіян і українця. Прокуратура вимагала для них довічного ув'язнення, йдеться про:

Ігора Стрєлкова-Гіркіна (рф),

Сергія Дубинського (рф)

Олега Пулатова (рф),

Леоніда Харченка (українське громадянство).

Підозрювані

Найвищу посаду серед обвинувачених на момент збиття займав 51-річний Ігор Гіркін, колишній полковник ФСБ. Він був "міністром оборони" та "командувачем збройними силами" бойовиків. Зараз Гіркін зараз бере участь у війні росії проти України.

Також судять 60-річного Сергія Дубинського, колишнього офіцера російської військової розвідки, відомої як ГРУ, і одного із заступників Гіркіна у 2014 році. Як і Гіркін, він підтримував регулярні контакти з російськими чиновниками у 2014 році, а також був "керівником розвідки" в "ДНР". Леонід Харченко був командиром бойового підрозділу "ДНР" в липні 2014 року та отримував накази безпосередньо від Дубинського.

Єдиний із чотирьох підозрюваних Олег Пулатов, якого в суді представляли адвокати, 56-річний колишній офіцер спецпідрозділів ГРУ, який був заступником Дубинського на момент збиття MH17. Він наполягає, що невинний. Адвокати Пулатова намагалися дискредитувати справу звинувачення та висунули альтернативні теорії, намагаючись посіяти сумніви.

Як повідомляв "Телеграф", влітку 2022 року, у річницю загибелі рейсу MH17, в ЄС заявили, що очікують від Росії визнання своєї відповідальності за катастрофу, жертвами якої стали сотні людей.