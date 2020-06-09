Справа MH17: у тілах екіпажу виявили уламки ракети "Бука"

Світові новини:Передає УНН з посиланням на 9news.

У тілах членів екіпажу збитого над Донбасом у 2014 році малазійського Boeing були знайдені уламки. Про це повідомив голландський прокурор Тейс Бергер у ході вчорашнього засідання суду у справі МН17.

“Австралійські детективи допомогли довести, що фрагменти, знайдені в уламках MH17 та в тілах жертв, походять з російської ракети”, — пишуть у виданні.

Так, у жовтні 2014 року федеральна поліція Австралії вирушила в Україну для аналізу двох ракет “Бук” — старішої M938 та нової 9M38M1.

Слідство знайшло три унікальні форми фрагментації — плитку, брусок та метелик — всередині розібраних в Україні ракет. Порівнювалась навіть цвіль та магнітні властивості матеріалу ракет.

Пакистанське видання, цитуючи Бергера повідомляє, що в тілах екіпажу було виявлено 29 сталевих уламків. І один з них мав форму саме метелика. Судмедексперт виявив його у тілі капітана екіпажу.

Ще один уламок у формі метелика був знайдений у кабіні літака. Це єдині два осколки із загалом вилучених на місті падіння 370, що зберегли цю виразну форму.

В обох виданнях зазначають, що криміналісти, проаналізувавши уламки, виявили їхню схожість з більш новою ракетою протиповітряного комплексу “Бук” — 9М38М1, ніж з ракетою типу 9М38.

Таким чином, це спростовує висновки російської державної збройної компанії “Алмаз-Антей”, що у 2015 році, за результатами проведених власних випробувань, стверджувала, що Boeing був збитий ракетою 9М38, остання з яких була випущена ще в СРСР у 1986 році.

Нагадаємо, що сьогодні об 11:00 за київським часом суд у Нідерландах продовжив засідання, що відновилось вчора, у справі про збиття малайзійського Boeing над Донбасом 17 липня 2014 року. Слухання почалось зі слова нідерландського прокурора Тайса Бергера. Нагадаємо, процес в окружному суді Гааги почався в березні. Слухання проходять в судовому комплексі під Амстердамом. За ходом процесу можна спостерігати через відеотрансляцію.

Нинішній блок засідань триватиме до 3 липня. При цьому, як вказують у суді, поки що невідомо, чи збиратиметься суд щодня. Через різні обставини судові засідання можуть скорочувати, переносити, зупиняти чи скасовувати. 9 березня в місцевості Схіпгол біля Амстердама почався перший судовий процес над першими чотирма обвинуваченими в збитті літака рейсу MH17.

Це троє громадян Росії: Ігор Гіркін, відомий на прізвисько “Стрєлков”, який у час збиття літака називав себе “міністром оборони” угруповання “ДНР”, Сергій Дубинський, відомий на прізвисько “Хмурий”, відставний полковник ГРУ Росії, а на час тих подій “генерал-майор” в угрупованні “ДНР”, що очолював його власне “ГРУ”, Олег Пулатов, відомий на прізвисько “Гюрза”, полковник, колишній російський спецпризначенець, який на окупованій частині Донбасу був тоді заступником Дубинського, — а також громадянин України Леонід Харченко, відомий на прізвисько “Крот”, який перебував у той час у лавах угруповання “ДНР” під командуванням Дубинського.

Їм висунені попередні обвинувачення в убивстві 298 людей і в спричиненні катастрофи літака, що призвела до загибелі всіх на борту. Всі обвинувачені на процес не з’явилися.

За деякими оцінками, вироку у процесі варто очікувати не раніше, ніж через кілька років.

Зазначимо, що вчора у перебігу засідання переважно виступала сторона обвинувачення, яка розповіла про складнощі в зборі доказів, і вчергове наголосила про докази того, що “Бук” був на території, підконтрольній підтримуваним Росією силам.