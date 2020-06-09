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Сьогодні суд у справі MH17 продовжить засідання

Сьогодні суд у справі MH17 продовжить засідання
10:35 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Передає УНН з посиланням на оголошення суду.

Сьогодні, 9 червня, суд у Нідерландах продовжить засідання, що відновилось вчора, у справі про збиття малайзійського Boeing над Донбасом 17 липня 2014 року. Спостерігати за перебігом засідання можна через відеотрансляцію об 11:00 за київським часом.

Так, суд у Нідерландах, де 8 червня відновився процес у справі про збиття малайзійського Boeing, вчора взяв перерву. Засідання у понеділок протривало сім годин і має відновитися знову сьогодні вранці.

Зазначимо, що вчора у перебігу засідання переважно виступала сторона обвинувачення, яка розповіла про складнощі в зборі доказів і вчергове наголосила про докази того, що “Бук” був на території, підконтрольній підтримуваним Росією силам.

Також головуючий суддя заявив, що суд хотів долучити до справи засекречені супутникові знімки, на яких зафіксовано запуск ракети по літаку, і таким чином розсекретити їх. За його словами, прокуратура Нідерландів відправила відповідний запит у США ще в 2014 році, а у відповідь отримала меморандум з описом знімків і технічною інформацією до них. Національний прокурор по боротьбі з тероризмом Нідерландів ознайомився з цим меморандумом.

“Прокурор дійшов висновку, що меморандум був підтриманий іншими джерелами, з якими він ознайомився. Він також запросив, щоб його висновки були долучені до досьє. Влада США проінформувала про те, що не може надати додаткові дані щодо запуску ракети на додаток до цього меморандуму”, — сказав головуючий суддя.

Таким чином, за його словами, меморандум, наданий США, і висновок прокурора Нідерландів по боротьбі з тероризмом були долучені до матеріалів справи.

Окрім того, раніше адвокати Олега Пулатова — єдиного підсудного, представленого адвокатами — під час свого виступу заявили, що домагатимуться відстрочки слухань по суті, оскільки, за їхніми словами, обмеження через пандемію в Нідерландах не дозволили повною мірою ознайомитися з матеріалами справи, а також злітати в Росію, щоб порадитися з підзахисним.

Нагадаємо, процес в окружному суді Гааги почався в березні. Слухання проходять в судовому комплексі під Амстердамом. За ходом процесу можна спостерігати через відеотрансляцію.

Нинішній блок засідань триватиме до 3 липня. При цьому, як вказують у суді, поки що невідомо, чи збиратиметься суд щодня. Через різні обставини судові засідання можуть скорочувати, переносити, зупиняти чи скасовувати.

9 березня в місцевості Схіпгол біля Амстердама почався перший судовий процес над першими чотирма обвинуваченими в збитті літака рейсу MH17.

Це троє громадян Росії: Ігор Гіркін, відомий на прізвисько “Стрєлков”, який у час збиття літака називав себе “міністром оборони” угруповання “ДНР”, Сергій Дубинський, відомий на прізвисько “Хмурий”, відставний полковник ГРУ Росії, а на час тих подій “генерал-майор” в угрупованні “ДНР”, що очолював його власне “ГРУ”, Олег Пулатов, відомий на прізвисько “Гюрза”, полковник, колишній російський спецпризначенець, який на окупованій частині Донбасу був тоді заступником Дубинського, а також громадянин України Леонід Харченко, відомий на прізвисько “Крот”, який перебував у той час у лавах угруповання “ДНР” під командуванням Дубинського.

Їм висунені попередні обвинувачення в убивстві 298 людей і в спричиненні катастрофи літака, що призвела до загибелі всіх на борту. Усі обвинувачені на процес не з’явилися.

За деякими оцінками, вироку у процесі варто очікувати не раніше, ніж через кілька років.

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Суд, MH17, Засідання, Розгляд, Справа, Продовжить.
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