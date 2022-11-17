Трем виновным пожизненное – в Нидерландах была поставлена точка в деле MH17. Все главное о суде

Cуд подтвердил, что самолет был сбит ракетой российского производства

В среду был вынесен приговор по делу о крушении малазийского рейса MH17, который был сбит над Донбассом в июле 2014 года. Хотя ни один из четырех подозреваемых присутствовать не будет, суды проходят в их отсутствие. Это значит, что даже если они будут осуждены, то вряд ли отбудут тюремное заключение. Рассказываем, что нужно знать о деле.

Что уже зачитали судьи

Окружной суд в Гааге констатировал, что самолет сбили с ЗРК "Бук", ракета была запущена со стороны Первомайского, которое на тот момент находилась под контролем боевиков "ДНР". По мнению суда, на момент крушения самолета россия контролировала главарей боевиков. "Бук" сначала привезли из россии на Донбасс, а после сбития самолета срочно вывезли обратно во избежание международного скандала.

Также суд признал Игоря Стрелкова-Гиркина, Сергея Дубинского, Леонида Харченко виновными в деле. Их приговорили к пожизненному заключению без всяких шансов на условно-досрочное освобождение. Четвертый фигурант, дела Олег Пулатов, признан невиновным. Организацией перевозки занимался обвиняемый Дубинский, Пулатов отвечал за безопасный коридор для перевозки "Бука", а Гиркин ответственен за установление вооружения и переговоры с ответственными лицами в москве (подробнее об обвиняемых читайте дальше).

Осужденных обязали выплатить не менее 16 миллионов евро в качестве компенсации родственникам жертв.

Детали дела

Самолет "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Малайзийский Куала-Лумпур, был сбит над зоной российской агрессии над Донбассом 17 июля 2014 года. Из-за сбития самолета погибли 298 человек, то есть все находившиеся на борту.

Место уничтожения Боинга

Карта с разбросанными обломками самолета после сбития ракетой

Международное расследование возглавили Нидерланды, потому что голландцев было больше среди погибших. По результатам расследования установили, что самолет был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежащего 53-й зенитной ракетной бригаде Вооруженных сил россии. Бригада базируется под Курском, и накануне трагедии был перевезен в оккупированную часть Донбасса из-за неподконтрольного Киева участка границы с рф, а в ближайшую ночь после сбыта самолета возвращен обратно в россию.

Перехваченные телефонные разговоры

Суд начался 9 марта 2020 года. Далее были заслушаны доказательства прослушивания связи между подозреваемыми, которые, по словам прокуроров, указывают на их вину, доказательства судебно-медицинской экспертизы с места катастрофы и реконструкцию пути ракеты по Украине, собранную вместе с помощью публикаций в социальных сетях и других изображений. Последнее во многом стало возможным благодаря расследованиям Bellingcat.

Судьи посетили ангар голландской военной авиабазы, где все еще хранятся обломки самолета. Рассмотрение дела завершилось в июне этого года.

Среди подозреваемых больше всего россиян, но сама россия отрицает причастность к катастрофе.

Кто подозреваемые

В нанесении удара обвиняют троих россиян и украинца. Прокуратура требовала для них пожизненного заключения .

Игоря Стрелкова-Гиркина (рф),

Сергея Дубинского (рф)

Олега Пулатова (рф),

Леонида Харченко (украинское гражданство).

Подозреваемые

Самый высокий пост среди обвиняемых на момент избиения занимал 51-летний Игорь Гиркин, бывший полковник ФСБ. Он был "министром обороны" и "командующим вооруженными силами" боевиков. Сейчас Гиркин сейчас участвует в войне россии против Украины.

Также судят 60-летнего Сергея Дубинского, бывшего офицера российской военной разведки, известной как ГРУ, и одного из заместителей Гиркина в 2014 году. Как и Гиркин, он поддерживал регулярные контакты с российскими чиновниками в 2014 году, а также являлся "руководителем разведки" в "ДНР". Леонид Харченко был командиром боевого подразделения ДНР в июле 2014 года и получал приказы непосредственно от Дубинского.

Единственный из четырех подозреваемых Олег Пулатов, которого в суде представляли адвокаты, 56-летний бывший офицер спецподразделений ГРУ, бывший заместителем Дубинского на момент сбития MH17. Он настаивает, что невиновен. Адвокаты Пулатова пытались дискредитировать дело обвинения и выдвинули альтернативные теории, пытаясь посеять сомнения.

Как сообщал "Телеграф", летом 2022 года, в годовщину гибели рейса MH17, в ЕС заявили, что ожидают от россии признания своей ответственности за катастрофу, жертвами которой стали сотни человек.