Суд у Гаазі виніс вирок у справі MH17: озвучено гучні висновки (ОНОВЛЕНО)

На суді присутні понад 200 родичів загиблих

Сьогодні, 17 листопада, в Нідерландах у судовому комплексі "Схіпхол" поблизу Амстердама відбулося засідання суду, під час якого буде оголошено вердикт у справі про збитий над Донбасом літак рейсу MH17 у 2014 році.

Суд зробив заяву, що малайзійський літак рейсу MH17 у липні 2014 року був збитий ракетою комплексу "Бук". Згідно з офіційною заявою, її було запущено з боку окупованого селища Первомайське.

Вивчаючи отримані дані, суд дійшов висновку, що з травня 2014 року дії так званих "ДНР" повністю контролювала росія.

"Суд встановив, що російська федерація мала загальний контроль над так званою "ДНР" з квітня 2014 року. Багато вождів сепаратистів були тісно пов’язані з керівництвом Росії", — сказав головуючий суддя.

При цьому відзначимо, що свідчення експерта "Алмаз-Антея" у справі MH17 у суді вважають непереконливими.

Суд спростував можливість запуску ракети українського ЗРК "Бук". Варто зазначити, що російська сторона заявляла, що ракета була запущена із селища Зарощенське, яке було підконтрольним Україні. Однак цей аргумент заснований лише на свідченнях експерта "Алмаз-Антея". Водночас об’єднана слідча група розглянула цей сценарій, але переконливих доказів було достатньо, щоб його виключити.

"Також спростували сценарій нібито запуску ракети з української установки "Бук", оскільки він суперечив основним доказам. Зокрема, для цього випущена із Зарощенського ракета мала б у польоті розвернутися на 180 градусів, що неможливо, враховуючи її характеристики", — зазначили в суді.

Згідно з заявою суду, було встановлено, що ЗРК "Бук", з якого збили боїнг, було привезено в Україну з росії, а потім терміново вивезено назад. Суд вважає, що це було зроблено для того, щоб уникнути міжнародного скандалу.

Залишається невідомим, хто дав команду про запуск ракети. Також повідомляється, що встановити дії екіпажу ЗРК неможливо. У суді зазначили, що пуск ракет міг здійснити тільки добре навчений екіпаж і також додав, що постріл був навмисним. Крім того, в суді припустили, що боїнг міг бути збитий помилково, тобто його могли переплутати з військовим літаком.

Також відомо, що гаазький суд визнав Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та Леоніда Харченка причетними до аварії літака. Ще один обвинувачений — Олег Пулатов, був визнаний невинним.

"Гіркін, Дубинський і Харченко перебувають у в’язниці. На думку суду, їхні дії призвели до катастрофи літака. Вони винні у вбивстві 298 осіб. Вони визнаються винними ", — заявили в суді.

Зазначається, що Пулатов був відповідальним за безпечний коридор для перевезення Бука. Дубинський займався організацією перевезення, а Гіркін (Стрєлков) відповідав за встановлення озброєння та переговори з відповідальними особами у Москві.

"На Пулатова не накладається жодна кримінальна відповідальність, як на інших обвинувачених. Пулатов оголошується невинним за обома пунктами, за якими він підозрювався. Таким чином відхиляється вимога прокуратури помістити його до в’язниці", — сказав головуючий суддя.

У суді не дали конкретної інформації про те, який термін отримають Гіркін, Дубинський та Харченко. Проте прокуратура клопотала про запозичений висновок.

Нагадаємо, що влітку 2022 року, у річницю загибелі рейсу MH17, в ЄС заявили, що очікують від Росії визнання своєї відповідальності за катастрофу, жертвами якої стали сотні людей.