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Понеділок, 07.06.2021
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У Гаазі суд починає слухання справи про катастрофу MH17 по суті: ключові питання
У Гаазі суд починає слухання справи про катастрофу MH17 по суті: ключові питання

У Гаазі суд починає слухання справи про катастрофу MH17 по суті: ключові питання

У Гаазі суд починає слухання справи про катастрофу MH17 по суті: ключові питання
Оновлено 09:38 Сьогодні Телеграф

У понеділок, 7 червня, о 10:00 в Гаазі починається розгляд справи про катастрофу рейсу MH17 по суті.

Про це пише "Укрінформ".

Повідомляється, що в даному блоці слухань, який триватиме до кінця місяця, будуть вивчати зброю, якою було збито "Боїнг", місце, звідки випустили ракету, і що в цей фатальний день робили четверо підсудних.

Раніше були оприлюднені їх імена: колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збивання літака - полковник ГРУ Генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, подполковнік-спецназівець ГРУ Олег Пулатов (всі - громадяни РФ), а також громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Нагадаємо, трагедія сталася 17 липня 2014 року в Донецькій області. Міжнародна слідча група зробила висновок, що пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що летів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук".

Установка належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських збройних сил з Курська. В авіакатастрофі загинули 283 пасажири і 15 членів екіпажу.

Раніше ми повідомляли, що влада Нідерландів подасть позов до Європейського суду з прав людини проти РФ за її причетність до збитого пасажирського літака МН17 над Донбасом в 2014 році.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Авиакатастрофа, Суд, Гаага, МН17.
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