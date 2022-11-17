Кладовище сантехніки і катівня: як виглядають кинуті росіянами позиції в Херсоні (фото, відео)

Росіяни утримували та катували в херсонському ізоляторі українських активістів.

Під час стабілізаційних заходів у деокупованому Херсоні правоохоронці виявили щонайменше три катівні.

Одну з катівень російські окупанти облаштували в ізоляторі тимчасового утримання в Херсоні. Крім того, у місцевій колонії вони організували базу своєї росгвардії.

"Телеграфу" вдалося поспілкуватися з одним із активістів, якого утримували в цьому ізоляторі.

"Цілодобово були крики, забивали до смерті. Коли не катували, то під впливом алкоголю або інших речовин підрозділи росгвардії входили до камер і просто розважалися", — згадує Максим.

Ввечері 11 листопада у СІЗО Херсона спалахнула пожежа.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомляє, що в СІЗО Херсона українські військові знайшли справи 457 засуджених. Вони відбували строки в різних колоніях і тимчасово опинилися в Херсонському слідчому ізоляторі. Тікаючи з Херсону, росіяни випустили їх на волю.

Камера херсонського СІЗО

В ізоляторі росіяни катували українців

Ввечері 11 листопада у СІЗО Херсона спалахнула пожежа

В ізоляторі окупанти облаштували склад побутової техніки і сантехніки. Сюди напевно вони зносили награбовані пральні машини, унітази, радіатори, холодильники. От тільки тікаючи, не всигли все це вивезти.

Окупанти облаштували склад сантехніки

Херсонське СІЗО після відступу з міста росіян

Нагадаємо, 11 листопада Херсон повернувся під контроль України, до міста зашли частини ЗСУ. Російська армія при відступі знищила чи пошкодила максимум комунікацій. Місто нині без світла, води та зв'язку.

Але херсонців це не засмучує, вони радіють звільненню.