Укр

Кладбище сантехники и пыточная: как выглядят брошенные россиянами позиции в Херсоне (фото, видео)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Херсонское СИЗО после отступления из города россиян, 16.11.2022 Новость обновлена 17 ноября 2022, 16:30
Херсонское СИЗО после отступления из города россиян, 16.11.2022. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Россияне содержали и пытали в Херсонском изоляторе украинских активистов.

Во время стабилизационных мероприятий в деоккупированном Херсоне правоохранители обнаружили по меньшей мере три пыточные.

Одну из пыточных российские оккупанты обустроили в изоляторе временного содержания в Херсоне. Кроме того, в местной колонии они организовали базу своей росгвардии.

"Телеграфу" удалось пообщаться с одним из активистов, которого содержали в этом изоляторе.

"Круглосуточно были крики, забивали до смерти. Если не пытали, то под влиянием алкоголя или других веществ подразделения росгвардии входили в камеры и просто развлекались", — вспоминает Максим.

Вечером 11 ноября в СИЗО Херсона вспыхнул пожар.

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщает, что в СИЗО Херсона украинские военные обнаружили дела 457 осужденных. Они отбывали сроки в разных колониях и временно оказались в Херсонском следственном изоляторе. Убегая из Херсона, россияне выпустили их на свободу.

Херсонское СИЗО после отступления из города россиян, 16.11.2022
Камера херсонского СИЗО
Херсонское СИЗО после отступления из города россиян, 16.11.2022
В изоляторе россияне пытали украинцев
Херсонское СИЗО после отступления из города россиян, 16.11.2022
Херсонское СИЗО после отступления из города россиян, 16.11.2022
Вечером 11 ноября в СИЗО Херсона вспыхнул пожар

В изоляторе оккупанты обустроили склад бытовой техники и сантехники. Сюда наверняка они сносили награбленные стиральные машины, унитазы, радиаторы, холодильники. Вот только убегая, не успели все это вывезти.

Херсонское СИЗО после отступления из города россиян, 16.11.2022
Оккупанты обустроили склад сантехники
Херсонское СИЗО после отступления из города россиян, 16.11.2022
Херсонское СИЗО после отступления из города россиян

Напомним, 11 ноября Херсон вернулся под контроль Украины, в город зашли части ВСУ. Российская армия при отступлении уничтожила или повредила максимум коммуникаций. Город сейчас без света, воды и связи.

Но херсонцев это не огорчает, они радуются освобождению.

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#СИЗО #Херсон