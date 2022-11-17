Кладбище сантехники и пыточная: как выглядят брошенные россиянами позиции в Херсоне (фото, видео)

Россияне содержали и пытали в Херсонском изоляторе украинских активистов.

Во время стабилизационных мероприятий в деоккупированном Херсоне правоохранители обнаружили по меньшей мере три пыточные.

Одну из пыточных российские оккупанты обустроили в изоляторе временного содержания в Херсоне. Кроме того, в местной колонии они организовали базу своей росгвардии.

"Телеграфу" удалось пообщаться с одним из активистов, которого содержали в этом изоляторе.

"Круглосуточно были крики, забивали до смерти. Если не пытали, то под влиянием алкоголя или других веществ подразделения росгвардии входили в камеры и просто развлекались", — вспоминает Максим.

Вечером 11 ноября в СИЗО Херсона вспыхнул пожар.

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщает, что в СИЗО Херсона украинские военные обнаружили дела 457 осужденных. Они отбывали сроки в разных колониях и временно оказались в Херсонском следственном изоляторе. Убегая из Херсона, россияне выпустили их на свободу.

Камера херсонского СИЗО

В изоляторе россияне пытали украинцев

Вечером 11 ноября в СИЗО Херсона вспыхнул пожар

В изоляторе оккупанты обустроили склад бытовой техники и сантехники. Сюда наверняка они сносили награбленные стиральные машины, унитазы, радиаторы, холодильники. Вот только убегая, не успели все это вывезти.

Оккупанты обустроили склад сантехники

Херсонское СИЗО после отступления из города россиян

Напомним, 11 ноября Херсон вернулся под контроль Украины, в город зашли части ВСУ. Российская армия при отступлении уничтожила или повредила максимум коммуникаций. Город сейчас без света, воды и связи.

Но херсонцев это не огорчает, они радуются освобождению.