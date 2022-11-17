Кладбище сантехники и пыточная: как выглядят брошенные россиянами позиции в Херсоне (фото, видео)
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Россияне содержали и пытали в Херсонском изоляторе украинских активистов.
Во время стабилизационных мероприятий в деоккупированном Херсоне правоохранители обнаружили по меньшей мере три пыточные.
Одну из пыточных российские оккупанты обустроили в изоляторе временного содержания в Херсоне. Кроме того, в местной колонии они организовали базу своей росгвардии.
"Телеграфу" удалось пообщаться с одним из активистов, которого содержали в этом изоляторе.
"Круглосуточно были крики, забивали до смерти. Если не пытали, то под влиянием алкоголя или других веществ подразделения росгвардии входили в камеры и просто развлекались", — вспоминает Максим.
Вечером 11 ноября в СИЗО Херсона вспыхнул пожар.
Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщает, что в СИЗО Херсона украинские военные обнаружили дела 457 осужденных. Они отбывали сроки в разных колониях и временно оказались в Херсонском следственном изоляторе. Убегая из Херсона, россияне выпустили их на свободу.
В изоляторе оккупанты обустроили склад бытовой техники и сантехники. Сюда наверняка они сносили награбленные стиральные машины, унитазы, радиаторы, холодильники. Вот только убегая, не успели все это вывезти.
Напомним, 11 ноября Херсон вернулся под контроль Украины, в город зашли части ВСУ. Российская армия при отступлении уничтожила или повредила максимум коммуникаций. Город сейчас без света, воды и связи.