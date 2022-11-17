Без света, воды и связи, но счастливые: как Херсон до сих пор празднует освобождение (репортаж)

Херсонцы продолжают отмечать свое освобождение от российской оккупации.

Силы специальных операций 11 ноября освободили Херсон от российских захватчиков. Долгие восемь месяцев Херсон находился под российской оккупацией. Все это время жители ждали освобождения родной земли и верили в Вооруженные силы Украины.

Российская армия при отступлении уничтожила или повредила максимум коммуникаций. Город ныне без света, воды и связи. Но херсонцев это не смущает, они смеются и одновременно плачут от радости. Город утопает в сине-желтых флагах. На центральной площади люди поют народные украинские песни и гимн Украины.

"Телеграф" публикует кадры из деоккупированного Херсона и показывает, как херсонцы уже несколько дней празднуют освобождение.

Так сейчас выглядит центральная площадь Херсона

Херсонцы продолжают праздновать свое освобождение от российской оккупации

Люди поздравляют украинских военных

В центре города много детей

На центральной площади можно увидеть следующие надписи: "С нами Бог и атаман Залужный"

Херсонцы на что-то намекают...

Херсонцы ходят по городу с украинскими флагами

Люди обнимают друг друга и приветствуют

Херсонцы поздравляют друг друга на остановках

Все улыбчивые и приветливые

Без света и воды, но счастливые

Связь в городе постепенно восстанавливается

Херсонцы радуются освобождению

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Напомним, в первые дни после освобождения в Херсоне работники Службы безопасности совместно с представителями Национальной полиции Украины обнаружили очередную пыточную российских оккупантов.

Во время оккупации херсонцы не хотели поддаваться "русскому миру" и сопротивлялись. "Телеграфу" удалось пообщаться с одним из организаторов повстанческого движения "Жовта стрічка".