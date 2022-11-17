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Без света, воды и связи, но счастливые: как Херсон до сих пор празднует освобождение (репортаж)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
Центральная площадь Херсона. 16 ноября 2022 года Новость обновлена 17 ноября 2022, 12:23
Центральная площадь Херсона. 16 ноября 2022 года. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Херсонцы продолжают отмечать свое освобождение от российской оккупации.

Силы специальных операций 11 ноября освободили Херсон от российских захватчиков. Долгие восемь месяцев Херсон находился под российской оккупацией. Все это время жители ждали освобождения родной земли и верили в Вооруженные силы Украины.

Российская армия при отступлении уничтожила или повредила максимум коммуникаций. Город ныне без света, воды и связи. Но херсонцев это не смущает, они смеются и одновременно плачут от радости. Город утопает в сине-желтых флагах. На центральной площади люди поют народные украинские песни и гимн Украины.

"Телеграф" публикует кадры из деоккупированного Херсона и показывает, как херсонцы уже несколько дней празднуют освобождение.

Херсон 16.11.2022
Так сейчас выглядит центральная площадь Херсона
Херсон 16.11.2022
Херсонцы продолжают праздновать свое освобождение от российской оккупации
Херсон, централь площадь возле ОГА 16.11.2022
Люди поздравляют украинских военных
Херсонцы празднуют освобождение от оккупации 16.11.2022
В центре города много детей
Херсон, централь площадь возле ОГА 16.11.2022
На центральной площади можно увидеть следующие надписи: "С нами Бог и атаман Залужный"
Херсон, централь площадь возле ОГА 16.11.2022
Херсонцы на что-то намекают...
Херсон 16.11.2022
Херсонцы ходят по городу с украинскими флагами
Херсон 16.11.2022
Люди обнимают друг друга и приветствуют
Херсон 16.11.2022
Херсонцы поздравляют друг друга на остановках
Херсон 16.11.2022
Все улыбчивые и приветливые
Херсон 16.11.2022
Без света и воды, но счастливые
Херсон 16.11.2022
Связь в городе постепенно восстанавливается
Херсон 16.11.2022
Херсонцы радуются освобождению

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Напомним, в первые дни после освобождения в Херсоне работники Службы безопасности совместно с представителями Национальной полиции Украины обнаружили очередную пыточную российских оккупантов.

Во время оккупации херсонцы не хотели поддаваться "русскому миру" и сопротивлялись. "Телеграфу" удалось пообщаться с одним из организаторов повстанческого движения "Жовта стрічка".

Теги:
#Херсон #россияя #ВСУ