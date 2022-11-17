В Херсоне после освобождения нашли пыточную оккупантов: от кадров оттуда мурашки по коже (фото)

Всего возбуждено 436 уголовных производств по признакам военных преступлений россиян в Украине

В недавно деоккупированном Херсоне работники Службы безопасности совместно с представителями Национальной полиции Украины обнаружили очередную застенку российских оккупантов. Мирные жители многострадального города, не желавшие сотрудничать с врагом, содержались там в бесчеловечных условиях.

Об этом в четверг, 17 ноября, сообщили в пресс-центре СБУ, отметив, что в обнаруженной застенке россияне жестоко пытали и допрашивали местных патриотов. Предметы, найденные в помещении, предположения правоохранителей подтвердили, ведь они прямо указывали на признаки пыток.

Также в ведомстве отмечают, что сейчас следственные органы занимаются фиксацией всех преступлений российских захватчиков, чтобы установить виновных, которые в дальнейшем будут наказаны за совершенное.

Котовник был найден во время стабилизационных мероприятий в деоккупированном Херсоне

Как во время прошедшего накануне очередного прес-сбрифинга рассказала заместитель министра внутренних дел Мэри Акопян, всего в областном центре региона было выявлено четыре пыточные и 13 мест незаконного содержания мирных жителей.

Следует добавить, что согласно сообщению министра внутренних дел Дениса Монастырского, недавно на территории освобожденной Херсонщины было обнаружено более 60 тел погибших со следами пыток. Все они, очевидно, были замучены именно русскими оккупантами. Чиновник также добавил, что сейчас продолжаются работы по эксгумации в местах захоронений убитых людей, подчеркнув, что все должны осознавать, что поиски только начались, так что тел может быть значительно больше.

"Мы понимаем, что месяцы пребывания российских орков не прошли мимо населенных пунктов и мирных граждан, а потому будет найдено еще много мест пыток и захоронений жертв таких преступлений ", — сказал он.

Напомним, что корреспондентка "Телеграфа", которой удалось побывать в освобожденном Херсоне, пообщалась с местным жителем и бывшим военнослужащим, участником боевых действий, почти месяц находившимся в российском плену. Мужчина рассказал об издевательствах оккупантов над жителями города, о том, как ему жилось под "русским миром", а также каким образом все же удалось освободиться.

Ранее "Телеграф" сообщал, как житель освобожденного от захватчиков Изюма рассказал, как оккупанты жестоко издевались над людьми в застенке, которую обустроили в бывшем участке местной полиции.