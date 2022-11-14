"Меня допрашивали 8 часов, а одну женщину прессовали три недели": как подполье "Желтая лента" приближало освобождение Херсона

"Автор" херсонского движения сопротивления рассказал "Телеграфу" о деятельности в оккупации

Сопротивление херсонцев, которые никак не хотели поддаваться "русскому меру", уже стало легендой. Мужеством жителей единственного оккупированного россиянами областного центра Украины, которые смогли организоваться и постоянно напоминать врагу о своем отношении, восхищаются как соотечественники, так и зарубежные институции. В частности, в номинации украинского народа на премию Европарламента имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" прописана роль движения "Желтая лента". За ним, как оказалось, поначалу стояло только двое местных жителей. С одним из них сразу после освобождения Херсона пообщался "Телеграф".

"Желтый – это цвет тепла, которое должно было стать адским для оккупантов"

После возвращения Херсона под контроль украинской армии становятся известны все новые и новые подробности жизни города в оккупации. Херсонцы смогли объединиться ради сопротивления захватчикам и от спонтанных акций перешли к системной работе. С марта по начало ноября активисты расклеивали плакаты, рисовали граффити, боролись с засильем вражеской пропаганды и вели просветительскую работу в соцсетях – таким образом напоминая, что город был и остается украинским. Все это происходило в рамках движения гражданского сопротивления "Желтая лента".

– Впервые стихийно херсонцы вышли на улицы в первых числах марта, когда были расстреляны в пригороде бойцы теробороны и в город зашла российская техника. Люди пытались остановить ее и выгнать рашистов из города — так все начиналось, — вспоминает веб-дизайнер Иван — один из "авторов" движения "Желтая лента". – Я в эти первые дни занимался эвакуацией родителей и сам думал о выезде, но впоследствии эту мысль отбросил. Не хотелось, чтобы в Херсоне был такой же информационный вакуум, как в Донецке, Луганске, когда их оккупировали. Решил сначала помогать людям уезжать, какие-то гуманитарные вопросы решать, затем перешли к организации акций, митингов.

Лилия - одна из координаторов херсонского движения сопротивления

В конце апреля Иван вместе со знакомым Алексом, разбирающимся в маркетинге, коммуникациях и SMM, создали телеграм-канал с призывом вывешивать флаги и желтые ленты в людных местах, чтобы показать оккупантам, что им в Херсоне не рады. Впоследствии здесь публиковались ежедневные фотоотчеты, разъяснения по поводу того, как бороться с оккупационным режимом.

Так выглядел первый пост в телеграм-канале "Желтая лента"

- Все начиналось с двух человек, но скоро люди сами стали посылать нам отчеты о размещении лент, спрашивать, что еще можно сделать, – отмечает Иван. – Потом мы поняли, что Херсоном лучше не ограничиваться, звонили по телефону знакомым в Мелитополь, другие города, говорили, чтобы они координировались, развивали у себя движение "Желтая лента". Этот цвет выбрали, потому что он заметный и доступный (на тот момент у меня дома как раз было много мотков желтой ленты, потому что мама занимается декупажем и вышиванием). И, как мы писали вначале, это цвет тепла, которое должно стать адским для оккупантов. Кроме того, мы подумали, что с точки зрения символизма, в оккупации – желтая лента – символ сопротивления, а на подконтрольной территории жители, морально поддерживающие захваченные города, могли бы использовать синюю. Вместе это создавало бы наш флаг.

В Днепрорудном патриотические ленты появились на цветущих деревьях

Города Запорожской области также напоминают оккупантам, что те на чужой земле

Несмотря на то, что россияне устроили настоящую охоту на херсонцев с проукраинской позицией, движение сопротивления набирало обороты. Но работать, по словам Ивана, требовалось крайне осторожно, чтобы не подвергать себя и других опасности.

Граффити требовало больше времени, поэтому было более опасным проявлением сопротивления

- Чтобы выйти на кого-то из координаторов движения, прессовали крымских татар и украинцев, когда-то проявлявших активность, – говорит Иван. – Но мы специально не привлекали таких людей.

Если честно, я просматривал всевозможные методички и чек-листы, которые россияне разрабатывали для своих сторонников, также смотрел рекомендации, как не быть задержанным на митингах. Так что имел несколько мобильных телефонов, часть из них абсолютно чистые – именно их брал, когда шел в город, чтобы, например, повесить ленту или плакат. Кроме того, на задании набрасывал капюшон, надевал медицинскую маску, брал с собой сменную одежду или где-то оставлял рюкзак с ней, то есть продумывал маскировку. Всегда ходил по разным маршрутам и так, чтобы они не вели прямо домой.

Да, многих из нас задерживали на митингах, но обычно ненадолго. Меня взяли 9 мая, мы тогда организовали акции в нескольких городах – кроме Херсона в Мелитополе, Новой Каховке, Энергодаре и Бердянске. Допрашивали около 8 часов, потом отпустили. А недавно мы узнали, что одну из местных жительниц россияне три недели держали "на подвале" из-за того, что нашли у нее пакет с желтыми лентами. Морили голодом, допрашивали, прессовали, но ничего не смогли добиться. В целом доказать причастность кого-то к движению крайне тяжело, потому что мы соблюдали информационную безопасность.

"Расслабляться рано – сосредоточим работу на других регионах"

Со временем в Херсоне протестовать открыто стало слишком рискованно, потому что россияне применяли во время митингов слезоточивый газ, светошумовые гранаты, открывали огонь в воздух и по митингующим. Как это было 27 апреля, когда в центре Херсона прошел масштабный митинг против создания в регионе так называемой "Херсонской народной республики" типа "ЛНР/ДНР" – незаконных административных образований Донбасса. Тогда активисты прибегли к другим форматам.

Митинг 27 апреля в Херсоне жестоко разогнали

– Мы нарисовали в Instagram проспект Ушакова со всеми его домами, перекрестками и парками и предложили тем, кто хочет принять участие в онлайн-митинге, написать в комментариях "Херсон – это Украина", – рассказывает Иван. – В день мероприятия администраторы тегали людей на тех участках, которые они сами избрали. Привлекли к этому более 36 тысяч человек, мероприятие собрало тысячи лайков и репостов. Также мы активно работали на срыв паспортизации, бойкот псевдореферендума, опять-таки клеили листовки, давали разъяснения на канале, как себя вести. В том числе предлагали жителям оккупированных населенных пунктов стать нашими глазами, фиксировать на фото и видео участников и организаторов голосования, чтобы идентифицировать их и передавать данные в соответствующие структуры. Маркировать буковой "Ї" здания, где располагались избиркомы.

Уникальная украинская буква тоже была одним из символов тихого сопротивления

Иван уточняет, что костяк движения составляет на сегодняшний день примерно 300 человек – и он охватывает не только Херсонскую и Запорожскую области, но и аннексированный Крым, Донецк и Луганск. Еще около тысячи активных участников в чат-боте, через который они получают задания, примеры граффити и печатной продукции, рекомендации по безопасности.

Импровизация печатной продукции приветствовалась

– Открытки с узнаваемым дизайном – желтые буквы или изображения на синем фоне – мы печатали подпольно в Херсоне на принтерах, – добавляет Иван. – Были случаи, когда с этим помогали в других городах, в частности, мы строили маршруты их доставки из Николаева в Херсон или из Запорожья в Мелитополь с помощью взяток россиянам. Активисты создавали и свои варианты. Расклеивали в разное время. В Херсоне было много ночных вылазок, несмотря на комендантский час – это все зависело от смелости конкретных людей и от количества орков в том или ином районе. Параллельно у нас была объявлена бессрочная акция "Отдери рашизм" — направленная на уничтожение российской агитационной макулатуры.

С помощью одежды активисты также могли показывать свою причастность к протесту против оккупантов

Противостояние агрессору со стороны местных жителей длилось в Херсоне долгие восемь месяцев, а его кульминацией стала деоккупация областного центра на прошлой неделе. Но в своей деятельности движение "Желтая лента" точку ставить не собирается.

– Когда стало понятно, что ВСУ уже в городе, и люди начали собираться с флагами на центральной площади, наверное, почувствовал облегчение, – описывает свои эмоции Иван. – Если ориентироваться на количество сообщений, которые мы получаем, наша работа была заметна и ценилась людьми. Можно сейчас считать, что одна задача выполнена – мы дождались освобождения Херсона. Но расслабляться рано. Сейчас основная цель – помочь херсонским активистам, в том числе с выездом из региона на зиму, с лечением. А дальше сосредоточим всю работу на других регионах, которые нужно будет развивать. Мы думаем, чтобы временно переехать в другие города, такие как Мелитополь. Пока это все в процессе, нужно доработать определенные моменты. Но мы видим результат наших действий, и однозначно будем продолжать.

После освобождения Херсона активисты "Желтой ленты" хотят помочь Мелитополю

Пока оккупированный Геническ также постоянно напоминает рашистам, что он украинский

Иван добавляет, что на сегодняшний день в Херсоне продолжается зачистка и разминирование, поэтому горожан пока призывают воздержаться от активных перемещений по городу, существуют ограничения на въезд и выезд. Кроме того, действует длительный комендантский час – с 17 часов вечера до 8 часов утра. Также есть проблемы с электричеством, водой, отоплением и Интернетом, и все они обязательно будут решены, уверен активист, главное, что город снова под украинским флагом.

В Керчи также находились поклонники движения из Херсона

Как сообщал "Телеграф", семья херсонского волонтера Сергея Старкова смогла сохранить в оккупации символ нашей страны — флаг был зарыт во дворе.