"Меня допрашивали 8 часов, а одну женщину прессовали три недели": как подполье "Желтая лента" приближало освобождение Херсона
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"Автор" херсонского движения сопротивления рассказал "Телеграфу" о деятельности в оккупации
Сопротивление херсонцев, которые никак не хотели поддаваться "русскому меру", уже стало легендой. Мужеством жителей единственного оккупированного россиянами областного центра Украины, которые смогли организоваться и постоянно напоминать врагу о своем отношении, восхищаются как соотечественники, так и зарубежные институции. В частности, в номинации украинского народа на премию Европарламента имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" прописана роль движения "Желтая лента". За ним, как оказалось, поначалу стояло только двое местных жителей. С одним из них сразу после освобождения Херсона пообщался "Телеграф".
"Желтый – это цвет тепла, которое должно было стать адским для оккупантов"
После возвращения Херсона под контроль украинской армии становятся известны все новые и новые подробности жизни города в оккупации. Херсонцы смогли объединиться ради сопротивления захватчикам и от спонтанных акций перешли к системной работе. С марта по начало ноября активисты расклеивали плакаты, рисовали граффити, боролись с засильем вражеской пропаганды и вели просветительскую работу в соцсетях – таким образом напоминая, что город был и остается украинским. Все это происходило в рамках движения гражданского сопротивления "Желтая лента".
– Впервые стихийно херсонцы вышли на улицы в первых числах марта, когда были расстреляны в пригороде бойцы теробороны и в город зашла российская техника. Люди пытались остановить ее и выгнать рашистов из города — так все начиналось, — вспоминает веб-дизайнер Иван — один из "авторов" движения "Желтая лента". – Я в эти первые дни занимался эвакуацией родителей и сам думал о выезде, но впоследствии эту мысль отбросил. Не хотелось, чтобы в Херсоне был такой же информационный вакуум, как в Донецке, Луганске, когда их оккупировали. Решил сначала помогать людям уезжать, какие-то гуманитарные вопросы решать, затем перешли к организации акций, митингов.
В конце апреля Иван вместе со знакомым Алексом, разбирающимся в маркетинге, коммуникациях и SMM, создали телеграм-канал с призывом вывешивать флаги и желтые ленты в людных местах, чтобы показать оккупантам, что им в Херсоне не рады. Впоследствии здесь публиковались ежедневные фотоотчеты, разъяснения по поводу того, как бороться с оккупационным режимом.
- Все начиналось с двух человек, но скоро люди сами стали посылать нам отчеты о размещении лент, спрашивать, что еще можно сделать, – отмечает Иван. – Потом мы поняли, что Херсоном лучше не ограничиваться, звонили по телефону знакомым в Мелитополь, другие города, говорили, чтобы они координировались, развивали у себя движение "Желтая лента". Этот цвет выбрали, потому что он заметный и доступный (на тот момент у меня дома как раз было много мотков желтой ленты, потому что мама занимается декупажем и вышиванием). И, как мы писали вначале, это цвет тепла, которое должно стать адским для оккупантов. Кроме того, мы подумали, что с точки зрения символизма, в оккупации – желтая лента – символ сопротивления, а на подконтрольной территории жители, морально поддерживающие захваченные города, могли бы использовать синюю. Вместе это создавало бы наш флаг.
Несмотря на то, что россияне устроили настоящую охоту на херсонцев с проукраинской позицией, движение сопротивления набирало обороты. Но работать, по словам Ивана, требовалось крайне осторожно, чтобы не подвергать себя и других опасности.
- Чтобы выйти на кого-то из координаторов движения, прессовали крымских татар и украинцев, когда-то проявлявших активность, – говорит Иван. – Но мы специально не привлекали таких людей.
Если честно, я просматривал всевозможные методички и чек-листы, которые россияне разрабатывали для своих сторонников, также смотрел рекомендации, как не быть задержанным на митингах. Так что имел несколько мобильных телефонов, часть из них абсолютно чистые – именно их брал, когда шел в город, чтобы, например, повесить ленту или плакат. Кроме того, на задании набрасывал капюшон, надевал медицинскую маску, брал с собой сменную одежду или где-то оставлял рюкзак с ней, то есть продумывал маскировку. Всегда ходил по разным маршрутам и так, чтобы они не вели прямо домой.
Да, многих из нас задерживали на митингах, но обычно ненадолго. Меня взяли 9 мая, мы тогда организовали акции в нескольких городах – кроме Херсона в Мелитополе, Новой Каховке, Энергодаре и Бердянске. Допрашивали около 8 часов, потом отпустили. А недавно мы узнали, что одну из местных жительниц россияне три недели держали "на подвале" из-за того, что нашли у нее пакет с желтыми лентами. Морили голодом, допрашивали, прессовали, но ничего не смогли добиться. В целом доказать причастность кого-то к движению крайне тяжело, потому что мы соблюдали информационную безопасность.
"Расслабляться рано – сосредоточим работу на других регионах"
Со временем в Херсоне протестовать открыто стало слишком рискованно, потому что россияне применяли во время митингов слезоточивый газ, светошумовые гранаты, открывали огонь в воздух и по митингующим. Как это было 27 апреля, когда в центре Херсона прошел масштабный митинг против создания в регионе так называемой "Херсонской народной республики" типа "ЛНР/ДНР" – незаконных административных образований Донбасса. Тогда активисты прибегли к другим форматам.
– Мы нарисовали в Instagram проспект Ушакова со всеми его домами, перекрестками и парками и предложили тем, кто хочет принять участие в онлайн-митинге, написать в комментариях "Херсон – это Украина", – рассказывает Иван. – В день мероприятия администраторы тегали людей на тех участках, которые они сами избрали. Привлекли к этому более 36 тысяч человек, мероприятие собрало тысячи лайков и репостов. Также мы активно работали на срыв паспортизации, бойкот псевдореферендума, опять-таки клеили листовки, давали разъяснения на канале, как себя вести. В том числе предлагали жителям оккупированных населенных пунктов стать нашими глазами, фиксировать на фото и видео участников и организаторов голосования, чтобы идентифицировать их и передавать данные в соответствующие структуры. Маркировать буковой "Ї" здания, где располагались избиркомы.
Иван уточняет, что костяк движения составляет на сегодняшний день примерно 300 человек – и он охватывает не только Херсонскую и Запорожскую области, но и аннексированный Крым, Донецк и Луганск. Еще около тысячи активных участников в чат-боте, через который они получают задания, примеры граффити и печатной продукции, рекомендации по безопасности.
– Открытки с узнаваемым дизайном – желтые буквы или изображения на синем фоне – мы печатали подпольно в Херсоне на принтерах, – добавляет Иван. – Были случаи, когда с этим помогали в других городах, в частности, мы строили маршруты их доставки из Николаева в Херсон или из Запорожья в Мелитополь с помощью взяток россиянам. Активисты создавали и свои варианты. Расклеивали в разное время. В Херсоне было много ночных вылазок, несмотря на комендантский час – это все зависело от смелости конкретных людей и от количества орков в том или ином районе. Параллельно у нас была объявлена бессрочная акция "Отдери рашизм" — направленная на уничтожение российской агитационной макулатуры.
Противостояние агрессору со стороны местных жителей длилось в Херсоне долгие восемь месяцев, а его кульминацией стала деоккупация областного центра на прошлой неделе. Но в своей деятельности движение "Желтая лента" точку ставить не собирается.
– Когда стало понятно, что ВСУ уже в городе, и люди начали собираться с флагами на центральной площади, наверное, почувствовал облегчение, – описывает свои эмоции Иван. – Если ориентироваться на количество сообщений, которые мы получаем, наша работа была заметна и ценилась людьми. Можно сейчас считать, что одна задача выполнена – мы дождались освобождения Херсона. Но расслабляться рано. Сейчас основная цель – помочь херсонским активистам, в том числе с выездом из региона на зиму, с лечением. А дальше сосредоточим всю работу на других регионах, которые нужно будет развивать. Мы думаем, чтобы временно переехать в другие города, такие как Мелитополь. Пока это все в процессе, нужно доработать определенные моменты. Но мы видим результат наших действий, и однозначно будем продолжать.
Иван добавляет, что на сегодняшний день в Херсоне продолжается зачистка и разминирование, поэтому горожан пока призывают воздержаться от активных перемещений по городу, существуют ограничения на въезд и выезд. Кроме того, действует длительный комендантский час – с 17 часов вечера до 8 часов утра. Также есть проблемы с электричеством, водой, отоплением и Интернетом, и все они обязательно будут решены, уверен активист, главное, что город снова под украинским флагом.
Как сообщал "Телеграф", семья херсонского волонтера Сергея Старкова смогла сохранить в оккупации символ нашей страны — флаг был зарыт во дворе.