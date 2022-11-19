Бракує навіть "гарматного м’яча": в росії різко скоротилася кількість засуджених у в’язницях

Близько 30 тисяч зеків вирушили на фронт, щоб стати мішенню для українських куль та снарядів

Завдяки старанням "кремлівського фюрера " володимира Путіна число ув’язнених у чоловічих колоніях росії почало різко скорочуватися в останні місяці.

Про це пише "Медіазона".

Видання наводить шокуючі цифри: у вересні та жовтні 2022 року кількість ув’язнених у російських виправних колоніях скоротилася на 23 тисячі осіб, що є рекордом із 2010 року. Навіть найбільші амністії звільняли меншу кількість росіян за такий короткий час.

Так, навесні 2015 року, коли у Росії провели амністію до 70-річчя Перемоги, кількість ув’язнених скоротилася за два місяці приблизно на 15 тисяч. Друге порівнянне скорочення тюремного населення – на 17 тисяч осіб – відбулося на початку 2020 року. Під час першої хвилі коронавірусу російські суди почали виносити менше вироків, у тому числі із призначенням реального терміну.

Кількість засуджених у Росії

Але у 2022 році держдума не оголошувала амністію і не ухвалювала закони, які мали полегшити долю ув’язнених.

Невже величезна кількість росіян виправилася і стала вести праведний спосіб життя, вийшовши з в’язниці? Звичайно, це не так.

"Скорочення тюремного населення відбувається на тлі вербування ув’язнених для участі у війні у загонах "ЧВК Вагнера", які цілком існують поза правовим полем ", — зазначає видання.

Вся справа в тому, що в 2022 році в Росії з’явилася людина, яка обіцяє свободу в обмін на участь у війні проти України — це євгеній пригожин, який вербує засуджених до "ЧВК Вагнера".

Близький до путіна бізнесмен та засновник "ЧВК Вагнера" обіцяє засудженим, що після півроку участі в бойових діях їх помилують. Для помилування ув’язненого необхідний указ президента Росії — за час війни не з’явився ще жоден документ, хоча вони можуть бути непублічними.

Неясно, як оформлено участь ув’язнених у "ЧВК Вагнера" з юридичного погляду. Імовірно, тих, хто погодився, по паперах переводять у колонії у Ростовській області; як ФСВП пояснює їх подальшу відсутність у місці ув’язнення, неясно. Родичам завербованих відповідають, що їхнє місцезнаходження – це секретна інформація. Також невідомо, як оформлюють тих, хто загинув на війні.

Число у 23 тисячі зниклих ув’язнених загалом збігається з оцінкою засновниці "русі, яка сидить" Ольги Романової: за її підрахунками, до кінця жовтня кількість завербованих "ЧВК Вагнера" перевалила за 20 тисяч, а до середини листопада — за 30 тисяч.

Нагадаємо, що серед тих, хто погоджується воювати проти України, здебільшого вбивці, ґвалтівники, продавці наркотиками. Тому їхня смерть навряд чи викличе занепокоєння у родичів чи правозахисників.