Росіяни частково зруйнували "Мотор Січ": раніше там прикрили канал збуту в рф (фото)

Росіяни не перестають знищувати важливу інфраструктуру в Україні, при цьому вбиваючи мирне населення

У ніч на суботу, 19 листопада, Запоріжжя знову опинилося під прицілом російських ракет. Як повідомляла місцева влада, серед іншого серйозних пошкоджень зазнало одне з місцевих промислових підприємств. Як вдалося дізнатися трохи згодом, кілька ворожих снарядів прилетіли по будівлі АТ "Мотор Січ", що займається розробкою та виробництвом різних авіаційних деталей, зокрема вертолітних та літакових двигунів.

Інформацію про руйнування такого важливого інфраструктурного об’єкту публікує OBOZREVATEL, посилаючись на особисті джерела. Зазначимо, що перші фото з місця прильотів з’явилися завдяки прокуратурі Запорізької області, яка вже почала розслідувати цей інцидент.

Спочатку було відомо лише про серйозні пошкодження об’єкта та кількох житлових будинків поряд (через вибухову хвилю), а також одного загиблого чоловіка. Згодом виявилося, що ним був співробітник "Мотор Січі".

Будівля серйозно постраждала

Як зазначає анонімне джерело, знайоме із ситуацією, підприємство практично повністю зруйноване. Російські ракети розбили більшість цехів і знищили високоточні верстати з числовим програмним управлінням. Постраждали й лінії, де випускалися вже згадані авіадвигуни. Не обійшлося руйнувань і в підземних комунікаціях будівлі.

Ракети знищили цілі секції заводу

Слід зазначити, що раніше "Мотор Січ" очолював В’ячеслав Богуслаєв, якому майже місяць тому оголосили про підозру у держзраді. Як повідомляли в СБУ, чиновник міг співпрацювати з російськими окупантами, причому навіть під час повномасштабної війни.

За даними правоохоронців, Богуслаєв всіляко виправдовував агресію росії, а також постачав українські запчастини країні-агресору досить тривалий час. Про це свідчать докази, виявлені у підозрюваного під час обшуку. Цікаво, що українська армія, яка дуже потребує комплектуючих до гелікоптерів, ніяк не могла отримати їх від підприємства.

Наразі ексочільник "Мотор Січі" перебуває під вартою. Неймовірним збігом є той факт, що підприємство від початку повномасштабного вторгнення рф жодного разу не потрапило під ворожий обстріл. Однак як тільки канал збуту до росії обірвався за допомогою СБУ, окупанти випустили по заводу відразу кілька ракет.