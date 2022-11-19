Вирішальна подія XXI століття: глава Пентагону розповів, чому результат війни в Україні важливий для всього світу

Глава Пентагону каже, що від перемоги України залежить доля всього світу

Вихід війни в Україні стане визначальним для курсу глобальної безпеки для всього світу у XXI столітті, а тому події, що відбуваються у Східній Європі, зараз важливі для всіх.

Як повідомив глава оборонного відомства США Ллойд Остін під час Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі, російське вторгнення в Україну викликало найгіршу кризу безпеки у світі з часів Другої світової війни.

"На карту поставлена стабільність і процвітання по обидва боки Атлантики", — заявив він.

Міністр оборони США підкреслив, що своїм вторгненням російський диктатор володимир путін кинув виклик НАТО, оскільки його агресія проти України є прямим посяганням на спільні цінності та правила ведення війни, а також підриває заснований на правилах міжнародний порядок, на якому ґрунтується безпека всього світу.

Водночас Остін підкреслив, що НАТО не дозволить путіну втягнути себе у війну, але продовжить допомагати Україні доти, доки вона захищає себе.

Нагадаємо, заступник українського міністра оборони Володимир Гаврилов раніше заявив, що ЗСУ має всі шанси звільнити окупований росією Крим до кінця поточного року.