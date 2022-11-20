Франція передала Україні потужні системи ППО: що про них відомо

Загальний обсяг французької військової допомоги Україні вже сягнув 550 млн євро

Франція продовжує надавати Україні військову допомогу. У листопаді країна ЄС передала зенітні ракетні комплекси, які допоможуть захистити небо від російських атак.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню розкрив деякі деталі щодо переданої військової допомоги. За його словами, Україна отримала дві батареї ЗРК Crotale та дві ракетні системи залпового вогню. Про це повідомляє BFMTV.

Що відомо про ЗРК Crotale:

Crotale є зенітним ракетним комплексом малої дальності, який справляється з повітряними цілями в діапазоні середніх, малих та гранично малих висот. Розроблений французькою фірмою "Thomson-CSF/Matra" у 60-х роках. З моменту його створення неодноразово модернізували.

Характеристики:

Дальність стрільби становить від 500 до 10 000 метрів;

Висота поразки – до 6 000 метрів;

Кількість ракет на ПУ: 8 штук;

Маса ракети: 73 кг;

Маса бойової частини: 14 кг;

Час польоту на дальність 8000 метрів - 10 секунд.

ЗРК Crotale

Загалом за час війни українські військові встигли отримати від Франції артилерійські установки Caesar, протитанкові міни HDP-2A2, ракети Milan та Mistral, близько 60 бронетранспортерів VAB, прилади нічного бачення тощо. Крім того, у Франції зараз розглядають запит Києва щодо радіолокаційних станцій.

Себастьєн Лекорню також зазначив, що Франція вже передала Україні військову допомогу на 550 млн євро.

Нагадаємо, що у США розробили безпілотник спеціально для України. Характеристики дрону залишаються під секретом, розкрито лише деякі з них.