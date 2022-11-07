Французькі бронетранспортери VAB вже на озброєнні ЗСУ: у чому їхні переваги (відео)

Ці броньовики вважаються доволі застарілими, але сенс їх використовувати бійцями ЗСУ досі є

Франція є українським партнером, який дуже часто передає воїнам Збройних сил України озброєння для боротьби з російськими загарбниками. Серед однієї з партій зброї вони передали бронетранспортери VAB власного виробництва. Про їх передачу Україні було оголошено в червні 2022 року, і вже в липні вони активно застосовувалися українськими військовими.

Зокрема, в Інтернет-мережі бійці публікують відео використання цих БТРів. Достеменно не відомо, скільки їх мають на озброєнні ЗСУ, але на одному з відео можна побачити щонайменше кілька десятків.

Франція почала виробляти їх з 1976-го року, і з того моменту VAB активно експортується у велику кількість країн. Наразі приблизна кількість таких броньовиків у світі налічує 5000.

Véhicule de l’Avant Blindé, або просто VAB — це легкий бронетранспортер, який створювався під вимоги часу вироблення, а також з урахуванням того, що це буде масова машина. Тому його найголовнішою задачею є лише транспортування бійців до поля бою. Він здатний перевозити до 10 осіб у десантному відділенні, які десантуються через двері у кормі.

Базова броня VAB захищає лише від куль легкого стрілецького озброєння, а у якості озброєння — 12,7-мм кулемет у відкритій турелі з бронещитом. Також у базовій версії відсутні сучасні протимінні заходи, як-то протимінні сидіння. До того ж машина може форсувати водні перешкоди вплав.

З вагою у 14 тонн французький бронетранспортер створений за колісною формулою 4х4. Що доволі незвично, якщо порівняти його з радянськими БТРами того ж часу з колісною формулою 8х8.

За час свого існування VAB пройшов декілька модернізацій під час яких він отримав нову автоматичну трансмісію, посилені гальма, автоматичну підкачку коліс, а також посилення бронювання. Вважати VAB сучасною військовою технікою доволі складно. Однак зараз Збройні Сили України потребують значної кількості бронетехніки, тому допомога Франції є актуальною.

Презентація однієї з модифікацій БТР

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